狀王之王

狀王之王｜王浩信性維肖維妙引網民熱切期待 網民大呼再翻拍先生貴性

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

狀王之王 宋世傑變咗可憐嘅妹仔，個表情好爆笑。
宋世傑變咗可憐嘅妹仔，個表情好爆笑。（圖片來源：TVB

網民對「女版王浩信」讚不絕口：真嘅女人都冇依啲咁溫柔嘅聲

昨晚（7 日）劇情講述玲瓏（姚子羚飾）為綁住宋世傑（王浩信飾），拜會念珊珊（陳楨怡飾）跪求催生秘方；豈料阿九（金剛飾）與小鳳（王子涵飾）煲藥時將男女補藥調亂，令玲瓏及宋世傑齊齊變「性」兼周身痕；前者再度生鬚兼變得極度粗魯麻甩、後者則前所未有地女性化。雖然是次是王浩信第二度在《狀王之王》中扮女人，但依然成功爆發出新層次；上回宋世傑是喬裝女人混入妓院，由於帶點戲中戲成份，故此偶爾會露出破綻以配合劇情；昨晚宋世傑則是因為飲錯藥荷爾蒙失調而變得「女性化」，由於狀況不同，故此王浩信的演繹亦有不同。除了語氣及神態均變得相當溫柔、眼神多了數份「婦人之仁」外，就連笑容及手勢也變得嬌滴滴；當中一幕自告奮勇向玲瓏學功夫，宋世傑更是像個情竇初開的小女孩般、加上全程姐手姐腳，與全程豪氣縱橫的玲瓏相映成趣。對於王浩信昨晚的「女性化演繹」，網民無不受落，留言大讚：「啲神態同語氣真係神似」、「正到想睇王浩信翻拍《先生貴性》做羅嘉良角色」、「王浩信做女人好似仲正」、「王浩信著女裝完全無違和感」、「宋世傑把女仔聲，王浩信真係做得十分神似，真嘅女人都冇依啲咁溫柔嘅聲」。

狀王之王 結果搞到兩個變晒「性」。
結果搞到兩個變晒「性」。（圖片來源：TVB

除了宋世傑，昨晚姚子羚演繹的玲瓏亦令人留下深刻印象，除了以大刀刮鬚及替宋世傑𢱑心口場面夠晒麻甩外，玲瓏大晒「猥瑣三連環」企圖「污辱」宋世傑一幕亦相當瘋狂，完完全全是徹底豁出去的演繹。子羚受訪時坦言很喜歡飲錯藥後的變「性」玲瓏，皆因甚有喜感：「呢個玲瓏係我最鍾意嘅玲瓏，因為同一時間宋世傑變咗好女人，個對比好好笑。」子羚又透露金剛是眾人「焗蟹」的幕後黑手：「我同浩信、金剛、子涵喺劇入面成日合作查案，大家相處好似家人咁，同埋真係好多笑料。最好笑係金剛，有時望住佢哋真係要忍笑，呢樣算係今次拍劇其中一樣好大挑戰。」

狀王之王 玲瓏求「催生藥方」時個樣怕醜得嚟又猴擒，同陳楨怡嘅茫然形成強烈搞笑對比。
玲瓏求「催生藥方」時個樣怕醜得嚟又猴擒，同陳楨怡嘅茫然形成強烈搞笑對比。（圖片來源：TVB
狀王之王 玲瓏求「催生藥方」時個樣怕醜得嚟又猴擒，同陳楨怡嘅茫然形成強烈搞笑對比。
玲瓏求「催生藥方」時個樣怕醜得嚟又猴擒，同陳楨怡嘅茫然形成強烈搞笑對比。（圖片來源：TVB
狀王之王 玲瓏求「催生藥方」時個樣怕醜得嚟又猴擒，同陳楨怡嘅茫然形成強烈搞笑對比。
玲瓏求「催生藥方」時個樣怕醜得嚟又猴擒，同陳楨怡嘅茫然形成強烈搞笑對比。（圖片來源：TVB）

正當以為宋世傑與玲瓏終能修成正果，今晚（8 日）劇情卻峰迴路轉，事緣對宋世傑一條心的玲瓏，竟背著宋世傑幽會神秘人，全程表現心花怒放之餘，對著神秘人更是笑靨如花；深感不妙的宋世傑，為了試探玲瓏忠誠度，玩完跟蹤再玩催眠，到底最終結果如何？今晚劇情自有分曉。另今晚「滅門縱火案」亦有驚人進展，除了楊柳（海俊傑飾）被燒死的家人屍體離奇失蹤，坊間更流傳著關於縱火案嫌疑犯櫻桃（莊思敏飾）的大量傳聞，令宋世傑等人著手調查時更見困難…

狀王之王 到底玲瓏幽會邊個搞到咁開心？
到底玲瓏幽會邊個搞到咁開心？（圖片來源：TVB）
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