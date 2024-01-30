狀王之王

《狀王之王》｜王浩信誇張喊笑演繹狂放笑彈，姚子羚打得文凱玲冧莊古裝版舞小姐

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

狀王之王 飾演龍虎豹嘅左起）蔡尚晉、周百恩、宋懿芳，喺之後嘅集數都有唔少戲份，密切留意。
飾演龍虎豹嘅（左起）蔡尚晉、周百恩、宋懿芳，喺之後嘅集數都有唔少戲份，密切留意。（圖片來源：TVB

文凱玲被競猜為「蜘蛛精 Big Boss」

宋世傑（王浩信飾）雖然天資聰穎，曾以「秀才」資質考獲「榜眼」資格，但由於無心戀戰官場，多年來只與好友阿九（金剛飾）靠行「騙」江湖維生，生活消遙寫意；直到京城爆出「蜘蛛精殺人案」，一而再有男子被殺兼下體重要部位離奇失蹤，宋世傑與阿九因曾與其中一名死者鞏小凡有過節、被鎖定為頭號殺人嫌疑犯。宋世傑最終憑藉三寸不爛之舌為自己洗脫嫌疑，並決定潛入知名妓院「倚春閣」進行調查，其間遇上美麗又神秘的老闆娘葉三娘（文凱玲飾），以及猶如前世撈亂骨頭的玲瓏（姚子羚飾）。昨晚（29 日）已有網民急不及待就案情展開競猜，直指在首集壓軸出場的文凱玲大有機會是蜘蛛精化身的 Big Boss！

狀王之王 文凱玲一出場啫，就顏值造型俱獲讚喇。
文凱玲一出場啫，就顏值造型俱獲讚喇。（圖片來源：TVB

而王浩信（Vincent）為了演活「載譽歸來」的宋世傑，可謂施展渾身解數，除放下視帝包袱以極誇張表情又喊又笑，他與金剛雖然首度在無綫劇合作兼飾演「最佳拍檔」，但無論表情或對白均夾到十足；以「講多錯多」馳名的金剛，還會在劇中引爆「亂噏炸彈」，單是首集已先後將「出神入化」及「瀟灑」、錯講為「食古不化」及「瀟湘」，錯了後更要「死口唔認」、相當抵死。除了金剛，Vincent 與飾演何守信的林子聰亦有不少對手戲，二人因十年前一段奇遇成為深交；雖然十年間見面不多，但宋世傑之後會因何守信插手不少奇案，值得期待。對於「宋世傑」經典再臨，不少網民大讚新任宋世傑口才了得，無論大道理或是歪理均說得頭頭是道、講話每多一針見血，直指《狀王》是古裝版「踩過界」，讓人看得很爽。

狀王之王 尋晚第一集已經開始咗第一個單元故事。
尋晚第一集已經開始咗第一個單元故事。（圖片來源：TVB

昨晚另一焦點落在文凱玲身上，除了 Vincent 及姚子羚，昨晚引發最高期待值的正是文凱玲！由於文凱玲飾演的角色是妓院老闆娘、亦是一名青樓女子，令不少網民聯想到她去年的代表作《一舞傾城》，再加上姚子羚在兩劇中均擔任妓院/夜總會中類似保鏢的角色，難怪網民笑言恍如觀看《一舞傾城》Crossover《狀王之王》，並大讚「穿越」古代的文凱玲顏值 Level Up：「無論造型同個樣都靚咗。」

狀王之王 金剛同王浩信合作勁有火花。
金剛同王浩信合作勁有火花。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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