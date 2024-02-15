狀王之王

狀王之王｜角色大兜亂劇情反轉再反轉 王浩信化名張振朗爆笑解謎

tvb娛樂
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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

「滅門縱火案」完結後，旋即展開「至尊計狀元才」，這個章節大玩計中計中計！劇情講到宋世傑（王浩信 Vincent 飾）一行人去到江西景德鎮，發現當地百姓飽受礦工老闆王浩信（古明華飾）折磨，不少人被「賣豬仔」去到礦場做苦工，世傑在老婆玲瓏（姚子羚飾）支持下決定揭發王浩信惡行！查案期間，世傑發現王浩信與官二代談正堂（何浩文飾）有不當勾結，世傑遂設下「至尊計狀元才」騙局令浩信與正堂上當……

狀王之王 飾演宋世傑嘅王浩信玩自抽，鬧爆飾演王浩信嘅古明華，非常過癮。
飾演宋世傑嘅王浩信玩自抽，鬧爆飾演王浩信嘅古明華，非常過癮。（圖片來源：TVB

「至尊計狀元才」案件劇情反轉再反轉，加上角色大兜亂，非常過癮。先有古明華飾演賤格版王浩信，本尊 Vincent 更在劇中玩自抽鬧爆「王浩信」：「一聽呢個名就知佢係一個蛇頭鼠眼、尖酸刻薄、卑鄙無恥、賤賤格格、跛腳岩巉、成頭瘌痢、5 呎差 2 吋嘅死剩種！」認真玩得。其他演員亦會齊齊玩變裝，Vincent 以《奪寶奇兵》造型上陣，除了黐大粒癦兼說話時黐脷筋外，還會搞笑地化名「張振朗」；子羚孖住王子涵黐鬚化身山賊，金剛則會搽白塊面化身女人型。

狀王之王 姚子羚化身索爆土耳其美女。
姚子羚化身索爆土耳其美女。（圖片來源：TVB

問到為何化名好友名字「張振朗」，Vincent 受訪時笑言：「『張振朗』呢個名原本就係劇本寫嘅，唔係我自己加嘅，林子聰導演話因為古明華個角色叫咗王浩信，所以就將我個角色叫張振朗。」

講到化身「張振朗」後要黐脷筋講對白，Vincent坦言有難度：「因為劇情要講啲人唔可以認得我係宋世傑，所以無論講嘢同動作都要有啲唔同，之前已經玩過口音，所以最後選擇咗『黐脷筋』，事前都要練吓點樣講對白。」

狀王之王 王浩信化身「張振朗」。
王浩信化身「張振朗」。（圖片來源：TVB

事前反而要增肥？姚子羚風騷大跳肚皮舞

子羚除了會黐鬚化身山賊外，還會以性感露腰裝上陣化身土耳其女郎幫 Vincent洗白白，向來身形 Fit 爆的子羚大晒健美馬甲線，非常吸睛！子羚受訪時笑言很喜歡相關造型：「呢個造型係我成套戲最靚女嘅裝扮，原本仲 Sexy 啲，但依家都有露腰㗎！」問到拍攝前有否戒口以保最佳狀態？子羚說：「冇特別忍口，當時已經好瘦，因為拍攝呢套劇之前要練打戲，所以一路拍一路瘦，唔需要特別戒口，反而係需要增肥！」

狀王之王 子羚好滿意呢個造型，仲話係全劇最靚嘅造型添！留意番，子羚身形 Fit到爆，馬甲線超吸睛！
子羚好滿意呢個造型，仲話係全劇最靚嘅造型添！留意番，子羚身形 Fit到爆，馬甲線超吸睛！（圖片來源：TVB

另 TVB 社交網釋出相關場口花絮片段，Vincent 笑言要剝衫拍出浴戲感到尷尬，在旁的林子聰即拉高衫大晒肚腩緩和氣氛，之後子羚登場時 Vincent 又大讚「省鏡」，子羚聞言即風騷大跳肚皮舞，又不時問人「我靚唔靚呀？」，場面搞笑。

花絮片段連結：

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（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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