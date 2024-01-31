狀王之王

《狀王之王》｜王浩信女裝扮相獲網民狂讚：九頭身白淨美！導演林子聰照顧演員細心

tvb娛樂
東方新地

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

昨晚（30 日）一集劇情講述宋世傑（王浩信飾）為了深入調查「蜘蛛精殺人案」，拉著阿九（金剛飾）一起喬裝成「孫阿姐」及「孫九妹」潛入倚春閣，其間因要隱藏男兒身鬧出不少笑話，「九妹」更因遭倚春閣貴賓睇中「濕身」收場…為配合劇情，無綫官方社交網發布了兩條相關花絮，片段所見女裝出沒的「王金 CP」，即使呆企已足以令幕後同事忍俊不禁，當中最大受害者絕對是要近距離與二人對戲的姚子羚，一度要笑到「擰歪面」！王浩信的女裝演繹確是相當抵死，除了表情與蘭花手夠晒入型入格，王浩信更主動向導演子聰要求以「東北口音」上陣，配合角色高大身形之餘，順道增強喜感，包括「佢係禾味味（我妹妹）孫九味（妹）」、「貿（冇）飯食」、「典（點）解」、「你唔巧（好）死」、「Kai（開始）始」、「獎（江）山」及「遇伏（佛）殺伏（佛）」等，加上溫柔無比的助語詞「喲」及刻意壓低的尾音，相當突出。對於王浩信首度在劇集扮女人，網民普遍受落，直指他皮膚白淨之餘，又大讚他「九頭身」身形 Perfect。

狀王之王 「王金 CP」女扮男裝拍攝現場「Joy」情嚴重。
「王金 CP」女扮男裝拍攝現場「Joy」情嚴重。（圖片來源：TVB

林子聰親解「王金 CP」胸前偉大之謎

為拍劇完全將演員包袱置諸腦後的「王金 CP」，昨晚一幕互相幫對方「調較假胸」的場口亦是相當抵死，對於要向首度合作的王浩信做出如此狂野動作，金剛笑言零尷尬：「件事假架嘛，所以唔尷尬，可以去得盡啲。我同浩信本身係識嘅，所以更加冇障礙。」對於要扮女人，金剛坦言有一件事讓他不習慣：「扮女裝其實都辛苦架，因為始終要戴住胸圍同埋個妝要化到好白好白，我平時唔化妝嘅，所以就覺得有啲唔自在，但成件事都係享受同開心嘅。」至於「王金 CP」的女裝打扮為何如此「胸前偉大」，子聰導演親自拆解箇中奧秘：「除咗胸圍之外，仲塞咗氣球同好多個墊喺入面。」

狀王之王 金剛呢幕倒豎蔥竟然親身上陣，果然專業！
金剛呢幕倒豎蔥竟然親身上陣，果然專業！（圖片來源：TVB

另外金剛的「濕身」場口亦十分經典，根據劇情金剛需要被大隻佬演員環抱兼倒豎蔥式插入浴池，雖然動作難度系數頗高，但金剛仍堅持親身上陣，他說：「除

狀王之王 「有位金剛跌落水」正式出街畫面。
「有位金剛跌落水」正式出街畫面。（圖片來源：TVB

非好危險嘅動作，否則我都會自己嚟。嗰次都好安全，一來個浴池啲水好深，唔怕撞到；導演子聰同劇組又好好，我記得拍嗰時都幾凍，佢哋為演員準備咗暖水池，令我哋唔使凍住同震住咁拍。子聰導演佢好識照顧演員，包括感受同安全性。」該場戲對於金剛來說絕對是「體能之巔」，除了要一再「跌低」兼「爬番起身」，更要大隻佬演員上演類似泥漿摔角式的「落水」動作；難怪金剛拍畢後幾近崩潰，但仍不忘收工時來個「金剛式出水芙蓉」，「搞笑擔當」當之無愧。昨晚姚子羚的 20 秒耍雙刀場口及「西洋繩秒速反枱」絕技亦是相當吸睛，之前姚子羚因在《鐵拳英雄》中打到飛起贏盡好評，到底今次能否再憑《狀王之王》在功夫方面令觀眾留下深刻印象，密切留意劇情發展。

狀王之王 係咪好有泥漿摔角 Feel？
係咪好有泥漿摔角 Feel？（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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