獎門人ILove爸爸感謝祭｜肥媽周吉佩意外咀嘴龍婷繞口令似雞叫

為慶祝 6 月 18 日父親節，無綫周六晚（ 17 日）8 點半翡翠台將播出特備節目《鄰住買特約：獎門人 I Love 爸爸感謝祭》，節目播畢後，網購平台「鄰住買」將於晚上 9 時半起，陸續開售感謝祭貨品，包括只售 1 蚊的行動電源、低至 0.8 折的護膚品及 199 港元的抗菌冷氣被等，相當抵買。今集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、徐文浩和林秀怡擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《中年好聲音》，有「靠實力」隊的肥媽、周吉佩、李佳、林鉫徫、魏嘉信、李思林和劉智衛，對戰「衡車好聲音」隊的車婉婉、伍仲衡、龍婷、顏志恒、支嚳儀、曹敏寶和梁浩銓。