獎門人ILove爸爸感謝祭｜肥媽周吉佩意外咀嘴龍婷繞口令似雞叫
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為慶祝 6 月 18 日父親節，無綫周六晚（ 17 日）8 點半翡翠台將播出特備節目《鄰住買特約：獎門人 I Love 爸爸感謝祭》，節目播畢後，網購平台「鄰住買」將於晚上 9 時半起，陸續開售感謝祭貨品，包括只售 1 蚊的行動電源、低至 0.8 折的護膚品及 199 港元的抗菌冷氣被等，相當抵買。今集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、徐文浩和林秀怡擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《中年好聲音》，有「靠實力」隊的肥媽、周吉佩、李佳、林鉫徫、魏嘉信、李思林和劉智衛，對戰「衡車好聲音」隊的車婉婉、伍仲衡、龍婷、顏志恒、支嚳儀、曹敏寶和梁浩銓。
今集首個遊戲「開心無敵傳紫菜」笑料十足，肥媽、伍仲衡和車婉婉打頭陣出戰，肥媽起初捉住伍 Sir 係咁啜，後來伍 Sir 主動出擊捉番肥媽轉頭，場面爆笑。之後獎門人安排吉吉、劉智衛和肥媽傳紫菜，豈料「蠱惑的紫菜」突然飛走，搞到肥媽和吉吉咀了一啖，之後肥媽搞笑「投訴」兩位男士：「佢哋兩個都鍾意咬人嘅！」「開心無敵估歌仔」戰況亦十分激烈，吉吉、伍 Sir 和魏嘉信瞓身搶咪撞埋一堆齊齊趴晒落地，最後由伍 Sir 殺出重圍估中答案。小龍女龍婷在「開心無敵口噏噏」被超繞口急口令考起，由於她咯咯聲咁讀出「個個國家嘅國歌都係用嗰個國家嘅國家級歌星唱國歌嘅」，搞到負責估的顏志恒忍不住問：「係咪雞呀？」玩到瘋狂標汗的志恒，更要其他人出手幫忙抹汗。
「開心無敵我最勁」今集有新玩法，今次唔再食辣辣壽司和壽桃，轉玩「重口味Cocktail」。最終輸掉遊戲的「靠實力」隊要飲下由豉油、芫茜汁、檸檬汁及
Tabasco 溝成的加料飲品，「衡車好聲音」隊則高歌《不再猶疑》為他們打氣，最後眾人索性大合唱，氣氛熱鬧。