玲玲友情報｜婚宴司儀驚人叫價曝光揭露三大婚宴錯重點阿Bob一句多謝引熱議

向來致力炮製題材多元清談節目的 J2（82 台），由 8 月 30 日（明晚）起、逢周三晚 11 點於 J2（82 台）播出全新花生味濃清談節目《玲玲友情報》，由堪輿學家麥玲玲夥拍三名 J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）主持。玲玲姐今次唔玩風水轉玩吹水，廣發英雄帖邀請來自不同界別的好友上節目圍繞事業、愛情、金錢、家庭、健康、是非等六大範疇大講特講，包括愛情導師 Angus