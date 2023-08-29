玲玲友情報｜婚宴司儀驚人叫價曝光揭露三大婚宴錯重點阿Bob一句多謝引熱議
向來致力炮製題材多元清談節目的 J2（82 台），由 8 月 30 日（明晚）起、逢周三晚 11 點於 J2（82 台）播出全新花生味濃清談節目《玲玲友情報》，由堪輿學家麥玲玲夥拍三名 J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）主持。玲玲姐今次唔玩風水轉玩吹水，廣發英雄帖邀請來自不同界別的好友上節目圍繞事業、愛情、金錢、家庭、健康、是非等六大範疇大講特講，包括愛情導師 Angus
遭「醉爆社團外父」即場考牌 靠「奶奶」轉危為機
出名健談的阿 Bob，節目中自然不負眾望大派花生，當中最爆笑事件，是阿 Bob 曾遭「醉爆社團外父」考起，阿 Bob 分享時繪形繪聲謂：「賓客飲醉係經常發生嘅，無端端上嚟話要講嘢喎，呢啲好驚，唔知你講咩架嘛。我試過喺一間好大型嘅星級酒店，女家屋企人應該有啲背景，去到尾段外父衝咗上台，佢攞咗我支咪，然後拎住支咪指住新郎briefing，佢把聲勁沉勁沙，好 Godfather 咁話：『我同你講，你對我女好啲…』跟住全場
靜晒，佢繼續講：『如果你對佢唔好…』跟住佢就爆粗喇…」當時深感不妙的阿 Bob，情急智生將男家「奶奶」搬上枱，成功冧掂外父兼扯開話題，到底阿 Bob 如何一招化解危機？
高峰期一日走兩場、一個月做足十次婚宴司儀的 Bob，雖然主持婚宴經驗直達神級，不過依然偶有失手。Bob 自責曾因記漏資料，出現極之尷尬情況：「有次簽完紙我請老爺奶奶、外父外母上台，我猛問外父喺邊，跟住新娘子話：『咪話咗你知爸爸唔喺度嘅』，我即刻嚇到標晒冷汗！」Bob 續指另一次則是「好心做壞事」:「嗰次又係請晒四個上台，我話：『既然咁開心，不如三 pair 一齊錫錫』，原來我唔記得其中一 pair 係分開咗，然後佢哋好尷尬咁望住我。」阿 Bob 又開心 share 見證過的感動婚宴 moment：「其實婚禮最緊要係致辭，陳家樂同連詩雅嘅致辭就好感動喇，喺多謝屋企人時，家樂講番啱啱出嚟做藝人，未搵到咩錢，當時阿爸喺佢唔為意時偷偷地塞錢落佢度，佢一講佢就喊，連詩雅喊，下面阿爸嗰圍喊，連楊受成博士都忍唔住喊。因為一定有啲人由細湊到你大，佢
哋就係等緊呢一句多謝。」阿 Bob 續指已向所有子女做定 Briefing，著他們將來結婚必須要至少預備三分鐘致辭多謝他和太太 Pearl，阿 Bob 更感嘆謂：「一年總有幾個婚禮我會忍唔住眼濕濕，尤其係新娘子講多謝爸爸嗰啲，我個人狀態係去咗落個外父度。」想跟住阿 Bob 一齊又喊又笑？密切留意《玲玲友情報》。