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玲玲友情報｜師傅過千萬粉絲被竊聽 風波中科技人唔多講野 Daniel密碼賭博爆紅

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堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 10 點 J2（82 台）播映。今晚（13 日）一集主題為「廣告唔係咁樣落」，嘉賓為廣告科技公司創辦人兼行政總裁魯曉聚（Daniel）。

今晚嘉賓是廣告科技公司創辦人 Daniel。（圖片來源：TVB）
今晚嘉賓是廣告科技公司創辦人 Daniel。（圖片來源：TVB

網絡世界基本上沒有私隱，不少人都有類似經驗，用手機在網上搜尋某事物後，轉頭相關的廣告便如雨後春筍般轟炸你的手機。玲玲師傅提到一件趣聞，令人感到網絡宣傳無遠弗屆，她笑說︰「有一次同化妝姐姐傾採耳，第二朝電話彈晒採耳產品出嚟。」從事廣告科技公司的嘉賓 Daniel 笑言透過手機「竊聽」的技術是存在，特別是社交媒體就算沒有打開，但仍在運作同時「聽」機主的對話，Daniel 笑說︰「最直接『熄』嘅方法，就係 del 晒啲嘢（App）。」

玲玲師傅笑言電話被竊聽。（圖片來源：TVB）
玲玲師傅笑言電話被竊聽。（圖片來源：TVB

節目中玲玲師傅提到對 IT 人的觀感，大都是偏向「宅」，不擅於跟人溝通，她說︰「想叫佢哋做一啲嘢嘅難處，唔係叫佢點做，而係溝通唔到，電腦人唔係好出聲，接唔接收到你又唔知，你叫佢開會又唔多講嘢，做唔做到你又唔知。」略帶感慨似指桑罵槐，矛頭直指同樣從事 IT 業的老公何德。玲玲師傅接受訪問時解釋︰「原因係我請過好多 IT 人做嘢擅於邏輯唔擅於溝通……」之後她補充說︰「老公何德當然都有少少啦。」其言若有憾心實喜之，兩公婆再度隔空放閃。

玲玲師傅拉老公何德（左一）落水，指 IT 人都有共通毛病。（圖片來源：TVB）
玲玲師傅拉老公何德（左一）落水，指 IT 人都有共通毛病。（圖片來源：TVB

玲玲師傅透露自己為網絡紅人，微博粉絲數達到 1,495.9 萬；小紅書及抖音粉絲分別有99.7 萬及 37.4 萬，比不少 KOL 要高出不知多少。Daniel 爆現今流量密碼，不再局限於下載量或者排名上，改為從︰搜尋、下載、打開 App、登記註冊、連結私人資料電郵地址、課金等多方面參與及埋手，

玲玲師傅單是在微博擁有過千萬粉絲，未計小紅書及抖音。（圖片來源：TVB）
玲玲師傅單是在微博擁有過千萬粉絲，未計小紅書及抖音。（圖片來源：TVB

App 難推敏感性產品，賭博類型、敏感字眼、18 禁，會被人下架甚至大平台會 block，變咗浪費資源。不過話分兩頭 Daniel 表示這個領域的利潤相對可觀，風險是產品周期短很多，要冒被下架風險，

Daniel 公開密碼流量。（圖片來源：TVB）
Daniel 公開密碼流量。（圖片來源：TVB）

因為太出名被人侵權，都會令產品較難推廣。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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