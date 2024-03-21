玲玲友情報｜杜如風自爆「天生購物狂」 人生Best Buy手錶升值爆款 玲玲師傅鞋風水祕辛

堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 10 點 J2（82 台）播映。昨晚（20 日）一集主題為「買嘢唔係咁樣買」，嘉賓為「日本旅遊達人」杜如風（Helen）。