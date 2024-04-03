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玲玲友情報｜鄧梓峰繼承黃霑主持術 玲玲眼神揭祕十郎情事

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堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 10 點 J2（82 台）播映。今晚（3 日）一集主題為「好男人唔係咁易做」，嘉賓為金牌司儀鄧梓峰。

今集主題是「好男人唔係咁易做」。（圖片來源：TVB）
今集主題是「好男人唔係咁易做」。（圖片來源：TVB

今晚（3 日）節目嘉賓為人稱「十郎」的鄧梓峰，他周身刀張張利，上天能開飛機、落地擔任過華籍英兵。十郎跟玲玲師傅更是絕配螢幕情侶，兩人早前合作演出葉念琛導演的無綫劇集《美麗戰場》，飾演一對小夫妻。玲玲師傅一開始便反問十郎，為何葉念琛會選二人演夫妻時，十郎想也不想說︰「我覺得係天注定，咁樣諗唔使 challenge，我都好信佢選角。」答案逗得玲玲師傅的少女的心湧現。玲玲師傅談到二人相識，是緣於曾華倩主持的節目︰「鄧梓峰係嘉賓，事後華倩話我『暗戀』佢，成日眼甘甘望住佢。其實係因為十郎講嘢慢，我要望實知佢幾時停，跟住接力講。」

玲玲師傅跟鄧梓峰在《美麗戰場》中飾演夫妻。（圖片來源：TVB）
玲玲師傅跟鄧梓峰在《美麗戰場》中飾演夫妻。（圖片來源：TVB

十郎從事主持經驗豐富，由多年前的《城市追擊》，到目前播映的《關注關注組》，他都有份參與。他主動提到與已故鬼才黃霑叔的合作，確實獲益良多︰「嗰時我問霑叔寫歌詞點解可以寫到咁精警，佢話如果用 10 個字寫到嘅意思，就唔好用 11 個字去寫，多一個字都係多餘。」自言受用至今。十郎接受訪問時提到霑叔兩宗往事，印象都非常深刻︰「有次同佢做籌款騷，有一項表演係要一班藝員，靠激發潛意識行一條火碳路。霑叔猛話無可能，要親自試。佢個份好學同好奇心，好值得學習。」另一件是霑叔在錄影《城追》時讀錯字，將「星光熠熠（音揖）」讀成「接接」，原本可以選擇刪走片段，但他堅持播出時親身同觀眾道歉更正，非常瀟洒。十郎回想故人時表示︰「同霑叔閒談涉獵嘅內容豐富，佢係個非常有趣味嘅人，從哲學、宗教甚至愛情觀都可以傾。」十郎藉此砥礪一班 J2ers，要豐富自己學識及人生，保持好奇心，對從事演員或主持工作，都有得著。

鄧梓峰跟已故鬼才霑叔合作《城市追擊》獲益良多。（圖片來源：TVB）
鄧梓峰跟已故鬼才霑叔合作《城市追擊》獲益良多。（圖片來源：TVB

此外，行仔跟十郎合作主持節目《關注關注組》，他接受訪問時讚對方主持功力深厚，並直言︰「有十郎喺隔籬，就唔驚講錯嘢，因為佢會兜到、轉數又快，氣定神閒講所有嘢，感覺好安心。」行仔直言視十郎為半個師傅，欣賞對方作為前輩，會跟大家一齊試不同事物及一齊癲，他補充說︰「好似做《關注關注組》組會有好多主持講嘢，十郎都可以好快整合到各人講嘅嘢，同埋將混亂嘅情況帶返正軌，要好冷靜同心水清至做到。」

行仔直言跟鄧梓峰合作《關注關注組》，學到不少主持技巧。（圖片來源：TVB）
行仔直言跟鄧梓峰合作《關注關注組》，學到不少主持技巧。（圖片來源：TVB

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