玲玲友情報｜麥玲玲林盛斌催財祕訣曝光劉德華住酒店品味獨特

堪輿學家麥玲玲帶領 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳欣茵和蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 11 點 J2（82 台）播出。今晚（27日）一集主題為「成功人仕」，請來金牌媒人林盛斌（Bob）擔任嘉賓，分享成功之道。更會現身說法，教大家如何用長銀包吸金。