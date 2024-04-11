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玲玲友情報｜黃婉曼驚喜復出 主持美食節目引期待

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堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 10 點 J2（82 台）播映。昨晚（10 日）一集主題為「主播唔係咁易做」，嘉賓為「天氣女神」黃婉曼（Icy）。

昨晚（10 日）一集嘉賓是初代「新聞女王」Icy。（圖片來源：TVB）
昨晚（10 日）一集嘉賓是初代「新聞女王」Icy。（圖片來源：TVB

昨晚（10 日）節目嘉賓為第一代「天氣女神」黃婉曼（Icy），當年她報道天氣時憑活潑跳脫的名句「我哋一齊跳出香港」，頓時成為萬千宅男的女神。她跟老公的邂逅始於馬場，過程非常浪漫。婚後她飼養的一匹馬，以「跳出香港」命名，先後贏過不少獎金及榮譽。

Icy 在馬場三遇老公，相信緣份天注定。（圖片來源：TVB）
Icy 在馬場三遇老公，相信緣份天注定。（圖片來源：TVB

Icy 在節目中自爆當年做天氣主播時的秘聞，因為表現較跳脫，又要講自家名句「我哋一齊跳出香港」，所以好多時都是赤腳上陣錄影，她笑說︰「公司提供嘅高踭鞋太高，所以我會除鞋報天氣，方便行嚟行去。同埋顯示世界各地天氣嘅布告板，其實只有觀眾睇到，我哋係要估個位置，邊度係北京、邊度係香港。」講到跟老公馮柏基的邂逅始於馬場，Icy 相信是「命中注定」，她甜蜜表示︰「同老公都係馬場識，都相信緣份。係馬場唔同場合下碰到三次，當時覺得真係有緣。同埋自己鍾意少少肥，肥肥哋幾得意，同老公係由有好感開始。」

Icy 笑言報天氣地理位置，好多時是「靠估」。（圖片來源：TVB）
Icy 笑言報天氣地理位置，好多時是「靠估」。（圖片來源：TVB

傳播學系出身的 Icy，任幕前時不時要跟記者打交道，入行時有友人忠告不可以同記者做朋友，但她並不同意︰「藝人同記者關係唇齒相依，到而家我都有啲識咗超過 10 年嘅記者朋友。」玲玲師傅亦表示認同，部份記者都會講義氣︰「當然好似你咁講，做咗啲好壞嘅事，真係好難幫你寫好。但有時要幫手要宣傳，都會無所謂，重點係你對人要真誠，大家先做到朋友。」她笑言 5 段新聞有 3 段寫好，已經當贏，不要太介意報章的報道手法。玲玲師傅直言歌功頌德的娛樂新聞沒有收視，多年前一篇報道卻令她印象深刻︰「好記得有次出去買鞋，緊係彎低身試鞋，點知後來段新聞標題係『麥玲玲倒奶買鞋』。」事後她致電報館相熟記者，笑笑口問︰「點呀，唔通隻腳擺喺個頭咩。其實又無乜傷害性，鬆容啲一笑置之。其實大家咁努力，都係想人寫你啫，今日新聞，聽日就唔記得咗啦，唔使太認真，娛樂圈就係咁。」

玲玲師傅表示同記者交往，前題是要夠真誠。（圖片來源：TVB）
玲玲師傅表示同記者交往，前題是要夠真誠。（圖片來源：TVB

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