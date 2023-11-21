玲玲友情報｜C君結婚首期由玲玲師傅支付Jojo尋求師傅做媒人

堪輿學家麥玲玲帶領 2 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 11 點 J2（82 台）播映。明晚（22 日）一集主題為「發達唔係咁樣發」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享小富由儉的慳錢心德。