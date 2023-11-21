玲玲友情報｜C君結婚首期由玲玲師傅支付Jojo尋求師傅做媒人
堪輿學家麥玲玲帶領 2 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 11 點 J2（82 台）播映。明晚（22 日）一集主題為「發達唔係咁樣發」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享小富由儉的慳錢心德。
明晚（22 日）一集玲玲師傅在節目中同嘉賓、上市公司主席陳洪楷分享投資及慳錢心得。席間陳洪楷自言未發跡前，試過封 5,000 元作為好朋友結婚人情，當時人情「公價」普遍為 1,000 元左右，收人情的好友到現在仍經常提起。玲玲師傅認為值得，接住她掐指計數，邊數邊說︰「C 君（鄭詩君）結婚我都畀咗……」屈起手指足有 7 隻，7 位數意味人情過百萬？玲玲師傅續說︰「C 君自己都話啲錢夠首期買樓，佢係我徒弟，無計嘅。」在場眾人都露出艷羨的目光，玲玲師傅笑言就算有錢，未必人人捨得花，不少有錢人都很節儉。玲玲師傅接受訪問時澄清，節目內容是跟 C 君慣常開的玩笑而已，她大笑說︰「嗰時 C 君玩整蠱電話，話要結婚不過無錢畀首期，叫我幫佢畀。明知佢玩電話，我話好呀，你去揀樓啦。之後佢成日同人講我幫佢畀首期買樓，其實只係封咗 10 萬蚊人情。」談到二人師徒關係，原來始於主持新城電台節目， 玲玲師傅讚 C 君聰明且頗有慧根，所以二人屬半份師徒關係。
2019 年 C 君與拍拖 5 年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗，兄弟團星光熠熠包括洪永城、黃翠如、蕭正楠及拍檔陸永等，大妗姐亦由視后唐詩詠擔任，晚上在中環四季酒店擺酒宴客。早在擺酒前 C 君已表明一定要請玲玲師傅來飲，因為她有豪封 26 萬元人情的「紀錄」，C 君當時還講笑話「擺過都要再擺，我應該擺完買到樓啦」。
另外，玲玲師傅的超大封結婚人情，令主持之一的 Jojo 羨慕不已。她接受訪問時半開玩笑表示，將來擺酒無論如何都要請對方，她笑說︰「其實我成日叫師傅介紹男仔畀我，分分鐘佢做埋媒人，所以好大機會實請埋佢。」Jojo 又話對儲錢沒有心得，但相信迫到埋身不夠錢用，自然會努力搵錢。