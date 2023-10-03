玲玲友情報｜玲玲師傅祕密教功課補習天后JuneLeung爆料陰招Jojo遭男老師評頭品足

堪輿學家麥玲玲帶領 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳欣茵（Yan Yan）和蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 11 點 J2（82 台）播出。明晚（4 日）一集主題為「補習唔係咁樣補」，請來元祖級補習天后 June Leung 擔任嘉賓，大爆補習圈的陰招。