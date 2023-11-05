疊影狙擊｜周秀娜化身萬人迷劇情反轉引熱議抖音播放量破億

由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》，將接棒《香港人在北京》由明晚（11 月 6 日）起逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。《叠影》早前在內地播出後反應不俗，抖音話題播放量高達 4.83 億、微博話題閱讀量亦達 1.72 億，並狂吸內地網民正評，包括：「娜姐打戲比很多流量小花好太多」、「黃宗澤周秀娜的組合是當今港劇男女主角天花板」、「看這劇腦細胞都要用完了」、「充滿 90 年代刑偵劇集味道」。《叠影》故事講述重案組高級督察袁晟杰（黃宗澤 Bosco 飾）飛往新加坡追查一宗爆炸案，另邊廂新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜 Chrissie 飾）發現失散多時的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）離奇死亡兼被活摘心臟。為追查梁曦死亡真相，曉晨借用梁曦身份進入其任職的保險公司暗中調查圍繞梁曦身邊的可疑人物，包括保險公司上司及同事、正邪難辨的利民集團太子爺涂文諾（黃浩然飾）及奸險的新領域地產副主席楊俊雄（郭政鴻飾）等。曉晨誤打誤撞認識了梁曦男閨密沈飛飛（朱鑑然飾），在飛飛幫助下逐步接近真相的同時，曉晨亦因為要隱藏身份一再陷於困局！