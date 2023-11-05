疊影狙擊｜周秀娜化身萬人迷劇情反轉引熱議抖音播放量破億
由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》，將接棒《香港人在北京》由明晚（11 月 6 日）起逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。《叠影》早前在內地播出後反應不俗，抖音話題播放量高達 4.83 億、微博話題閱讀量亦達 1.72 億，並狂吸內地網民正評，包括：「娜姐打戲比很多流量小花好太多」、「黃宗澤周秀娜的組合是當今港劇男女主角天花板」、「看這劇腦細胞都要用完了」、「充滿 90 年代刑偵劇集味道」。《叠影》故事講述重案組高級督察袁晟杰（黃宗澤 Bosco 飾）飛往新加坡追查一宗爆炸案，另邊廂新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜 Chrissie 飾）發現失散多時的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）離奇死亡兼被活摘心臟。為追查梁曦死亡真相，曉晨借用梁曦身份進入其任職的保險公司暗中調查圍繞梁曦身邊的可疑人物，包括保險公司上司及同事、正邪難辨的利民集團太子爺涂文諾（黃浩然飾）及奸險的新領域地產副主席楊俊雄（郭政鴻飾）等。曉晨誤打誤撞認識了梁曦男閨密沈飛飛（朱鑑然飾），在飛飛幫助下逐步接近真相的同時，曉晨亦因為要隱藏身份一再陷於困局！
梁家樹去年打造的《家族榮耀》以豪門恩怨配合連場經典爆 Seed 場面掀起不少熱話，今次有份擔任《叠影》總監製的梁家樹以「真相反轉再反轉」作賣點，由梁曦於新加坡死亡開始接連佈下疑團，並以剝洋蔥方式逐步揭出真相…原來除了爆炸案及梁曦離奇死亡，還有老人院長者離奇失蹤、神秘環保組織綁架事件、兩大地產集團明爭暗鬥，及大鱷背後原來還有 Big Boss 等不同事件。劇集第二大賣點是除了周秀娜、黃宗澤及朱鑑然外，所有角色都看似各懷鬼胎，「邊個係人邊個係鬼」未到最後一刻也看不清楚；加上連場槍戰及動作場口，極具官能剌激之餘亦充滿戲味。
第三度合作 周秀娜與黃宗澤拍親熱戲手到拿來？
近年作影視兩棲發展的 Chrissie，繼電影《紙月亮》後再度挑戰一人分飾兩角，又應付連串打鬥場面之餘，兩個角色性格又南轅北轍；娜姐受訪時坦言體力及分飾兩角對她來說均很大挑戰：「因為兩姊妹嘅角色性格完全唔同，要拿揑佢哋對住同一個人但有唔同嘅演繹真係有啲難，好似演家姐唔可以嗲聲嗲氣，性格要冷
靜同講嘢倔啲，要做到個分別出嚟而又令觀眾感受到係最難。」談到角色要同時周旋於 Bosco、方力申、黃浩然、郭政鴻等多個不同男士之間，問到現實中會否同樣是萬人迷時，娜姐說：「現實中冇咁多啦！呢個角色真係超級犀利，自己私下完全唔係咁，有好大反差。」對於與 Bosco 繼劇集《戰毒》及《非凡三俠》後第三度合作，並獲內地網民讚 CP 感強，Chrissie 笑言：「因為大家太熟，拍攝時方便好多，好似拍親熱場面就唔會尷尬，簡直係手到拿來！」