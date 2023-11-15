疊影狙擊｜娜姐親餵番茄仔李忠希網友狂讚實力派演技
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由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。
昨（14 日）晚一集，利民集團被揭人工島地質報告隱瞞有輻射沙後備受外界圍攻，主席涂澤淮（秦煌飾）引疚辭職，太子爺涂文諾（黃浩然飾）開記招宣布暫代主席並為醜聞致歉。另邊廂，魏曉晨（周秀娜飾）以「梁曦」（周秀娜分飾，下文簡稱娜姐）身份繼續追查殺亡妹兇手，過程中獲文諾擢升頂替 Dicky（李忠希飾）到總公司任保險部總經理。同一時間，「梁曦」獲利民對頭集團新領域的楊俊雄（郭政鴻飾）睇中做間諜…
《叠影》中的娜姐與李忠希有多場親密場面，昨晚 flash back 曉晨亡妹梁曦之前為上位耍手段色誘 Dicky 一幕，娜姐於餐廳主動用手餵男方食番茄仔，其間大玩吮手指意態撩人；對於這幕戲，娜姐受訪時說：「嗰幕要喺餐廳呢啲公眾地方引誘李忠希，意識要大膽少少，所以就用手餵佢食嘢帶出呢種感覺，出嚟效果都好好！」提到以前拍拖可試過如此大膽，她直言：「呢啲嘢唔會喺公眾場合做，現實中返屋企做喇！」
《叠影》中的娜姐與李忠希有多場親密場面，昨晚 flash back 曉晨亡妹梁曦之前為上位耍手段色誘 Dicky 一幕，娜姐於餐廳主動用手餵男方食番茄仔，其間大玩吮手指意態撩人；對於這幕戲，娜姐受訪時說：「嗰幕要喺餐廳呢啲公眾地方引誘李忠希，意識要大膽少少，所以就用手餵佢食嘢帶出呢種感覺，出嚟效果都好好！」提到以前拍拖可試過如此大膽，她直言：「呢啲嘢唔會喺公眾場合做，現實中返屋企做喇！」
與于洋對戲難度高？
娜姐劇中爸爸梁天齊（于洋飾）在今晚（15 日）一集，發現有老人院院友神秘失蹤，兼揭發院方秘密收起眾人身份證…劇中于洋表現神秘，表面糊塗甚至認不到親人的他，實質相當「清醒」，除主動獨自就老人院事件展開調查，更向娜姐通報重要線索，加上亮眼演出，甚有記憶點。問到娜姐與資深演技派于洋合作感覺，她竟笑言被嚇倒：「我第一次喺化妝間見到佢，一嚟到已經叫我娜姐，嚇到我成個人彈起。」她又透露與于洋的對手戲難度高：「當時我回港後第一次見爸爸，又要隱瞞個妹死咗，情緒上難處理，最難拿捏呢段父女情，拍攝時都有啲緊張！」
另一邊廂，劇中黃浩然與娜姐的關係亦相當撲朔迷離，既懷疑娜姐、但又同時協助娜姐上位，之後更會化身最強「觀音兵」對娜姐無條件付出。浩然受訪時對角色如此解讀：「初時我當佢係一隻棋子，只係想搵佢埋郭政鴻身收風，但不知不覺動真
情愛上娜姐！」浩然透露為角色花盡心思：「我為呢個角色作新嘗試，塑造一個用情專一嘅『暖男反派』，有觀眾話我角色有戀愛腦呢！」他又透露與劇中對頭人郭政鴻將會「你死我活」：「佢嚟緊會對我家人圖謀不軌，自己都會反擊對佢做啲極端行為，我哋會用唔同方法想對方死！」
圖片來源：（圖片來源：TVB）