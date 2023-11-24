疊影狙擊｜神仙水變白頭天才犯張松枝王者風範黃浩然無視情敵挑戰黃宗澤
由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。
昨晚首度登場的「教授」張松枝，表面上仁心仁術，實情是智商高達 160 的天才罪犯，今晚除了會割喉殺害于洋，為逃避警方追捕更會綁架無辜巿民，與黃宗澤大鬥法。曾獲封「港版孔劉」、現年 56 歲的張松枝受訪時坦言有與導演為教授的神態花過心思：「教授覺得其他人好愚蠢、可以將佢哋玩弄於鼓掌之中，我就特別以淡淡哋嘅笑容去表達自己與眾不同！」松枝續指無論說話或步行也盡量希望表現出王者風範。談到教授的型佬造型，松枝歸功於化妝師的「神仙水」：「我本身冇咁多白髮同白鬍鬚，化妝師每次幫我加工都好快，塗咗白髮水 10 分鐘就有效果，我覺得呢個形象好新鮮，造型夠特別！」
爆于洋貪玩致爆笑 NG 張松枝：殺佢殺咗好多次
談到殺害于洋場口，松枝大讚于洋活潑：「佢係好貪玩嘅人，好多時大家忍唔住笑，所以我殺佢殺咗好多次，拍出嚟效果好好！」對於如何保持型佬狀態，松枝說：「我平時多做帶氧運動，除咗戒消夜，每日兩餐都係少肉多菜，唔需要食太飽，每日最多食一次飯。」另一邊廂，曾自封「暖男反派」的黃浩然昨晚與娜姐扮情侶時親手為娜姐戴頸鏈、場面溫馨；之後又向追殺娜姐的 Mag 姐（張慧儀飾）力保娜姐護花，暖男度升溫。搞笑的是，相當入戲的黃浩然，受訪時當「情敵」黃宗澤冇到：「我係富商，一隻手指可以捽死 Bosco，唔會放佢在眼內，劇中佢係警察想拉我，由頭到尾咬住我唔放，但一個聰明嘅罪犯唔會主動撩警察拉自己。」提到不少網民
懷疑其心腹韋霆釗（胡卓希飾）對他有「hehe 情」，浩然開玩笑指與胡卓希及娜姐確實陷入三角關係，並劇透二人遲些會兄弟決裂。