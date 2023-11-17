疊影狙擊｜鄭融化身潑辣女人驚喜登場張慧儀霸氣壓軸搶焦
由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。
昨晚另一亮點，是甚少拍劇的鄭融驚喜登場，鄭融在《叠影》中飾演醫療公司董事，之前曾在私人會所當陪酒小姐，並因遭梁曦出賣與梁曦結怨，故昨晚與以梁曦身份行動的姐姐曉晨（周秀娜分飾）碰頭時，鄭融連番藐爆及加以奚落，寸嘴態度配以不屑表情相當到位，獲網民一致留言好評，不少網民更大讚她身材弗到漏。對於在劇中數落娜姐，鄭融受訪時稱：「第一日拍攝就要同娜姐做對佢充滿仇恨、情緒複雜嘅內心戲，確係有啲難度，所以需要用時間醞釀情緒，感受被人大力出賣嗰種痛苦先開始拍攝，都算係大挑戰。」問到現實生活中碰上這種潑辣女人如何招架，她指會選擇放下：「其實我唔係好鍾意同人鬥，因為覺得輸贏都好、某程度都係兩敗俱傷，對大家冇好處，放過自己同對方會係我嘅解決方法。」談到今（17 日）晚將會被娜姐以利器要脅，不少網民更留言擔心其角色凶多吉少，鄭融笑說：「嗰場每個動作嘅走位都要非常準確，好認真排咗好多次先可以配合到機位拍攝，確實非常刺激。」
昨晚第三個登場的新角色，是飾演馬家明（方力申飾）「新歡」的梁靖琪 Toby，對於 Toby 驚喜現身卻沒有對白，網民大感好奇，除認為她在日後劇情發展應該有更大「發揮」，又指表面背著曉晨劈腿的家明背後應另有內情，皆因盛傳其真實身份並不簡單…至於被數落一輪再被狠飛的曉晨，昨晚獨自痛苦與幻想與亡妹
傾訴委屈，再度挑戰喊戲的娜姐，受訪時直言該場戲拍得痛苦：「當時係 1 月份仲好凍，坐喺室外醞釀情緒，一路 keep 住震，演嗰場戲好痛苦。」談到兩姊妹同場戲，娜姐稱甚有難度：「我先着家姐戲服，拍完再換妹妹嘅戲服再拍，由於現場 set 好晒機位，位置要完全一模一樣，製作組有搵替身坐我隔籬對好位置，但自己要預先諗好情緒至 roll 機，唔想 NG 累到人。」