疊影狙擊｜陳少邦回應周秀娜不識他稱最奸角色郭政鴻保養祕訣曝光

由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。