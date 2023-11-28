疊影狙擊｜黃宗澤與周秀娜熱吻戲事前飲雙飛人藥水清毒Bosco淚訴愛情矇騙
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由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。
昨（27 日）晚一集，繼續以梁曦（周秀娜飾）身份行動的曉晨（周秀娜分飾）在爸爸天齊（于洋飾）的遺物中，找到自己童年時父親親手製作的鵝卵石手繩…心情低落的曉晨到酒吧買醉，陌生男向她落藥疑有不軌企圖，幸好友沈飛飛（朱鑑然飾）通知晟杰（黃宗澤飾）並及時趕到，感動獲救的曉晨主動獻吻，二人發生關係；翌日曉晨鼓起勇氣向晟杰交代真實身份…
「上一秒傾緊偈，下一秒導演嗌 action 已經錫」
昨晚 Bosco 在夜店英雄救美後，與半醉的娜姐當眾咀嘴，甜到爆裂。Bosco 受訪時被問及與娜姐錫錫前準備時，他笑言：「當然有做足準備，食咗薄荷糖同飲咗雙飛人，都要消毒吓。」至於同床戲，Bosco 則謂一 take 過搞掂：「基本上冇NG，大家太熟，上一秒傾緊偈，下一秒導演嗌 action 已經錫。之前亦一齊拍過好多呢啲場面，電視尺度又唔會好過份。」根據官方早前發放的花絮片，Bosco 與娜姐正式拍床戲前不但未見尷尬，更各自搓手保暖；而導演嗌 cut 機後，二人則笑到見牙唔見眼。昨晚 Bosco 更激罕曬「喊功」，當晟杰驚悉梁㬢已死時感到難以置信、並於獨處時落下男兒淚，Bosco 坦言拍攝該幕喊戲時勁投入：「拍之前幾個鐘都處於好安靜嘅狀態，連相識多年嘅導演都唔敢搵我傾偈。」提到晟杰愛得盲目，Bosco 亦坦言：「晟杰知道曉晨有咁多破綻，一早已經產生懷疑，但依然默默忍受又幫佢做嘢，絕對係被愛情矇騙嘅神探！」
另一邊廂，警方查到神秘環保組織 Green World 與洗黑錢有關，曉晨為了幫忙暗中調查、以梁曦身份約 Tina（文頌嫻飾）到組織的神秘大本營唐樓見面，豈料遭對方以電棒電暈之餘、今（28 日）晚一集更會遭 Tina 以刀脅持。到底一直忠奸成謎的 Tina，是另有苦衷或是真的是奸角？密切留意今晚劇情。
圖片來源：（圖片來源：TVB）