破毒強人｜張寶兒何廣沛激情對戰網民熱議強烈演技

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。昨晚（30 日）一集焦點集中在徐安好（鄭穎琳飾）身上，被福田（蔣志光飾）綁架的好好，伺機逃脫並躲在綁匪車車尾；可惜卻因綁匪駕車外出時被警方追捕，兩名綁匪及好好最終連人帶車衝落海意外身亡。不少網民對於好好領便當大感驚嘆，紛紛留言表示不捨：「好好慘死！」、「唔追架車就冇事喇」、「畀番好好大家呀」，更有網民奢望好好能夠奇蹟地大難不死。好好死後，哥哥徐安樂（何廣沛飾）及兩名紅顏知己阿 Wing（郭柏妍飾）及可兒（張寶兒飾）趕往案發現場，並相擁哭成淚人！