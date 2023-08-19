破毒強人｜朱智賢凌晨4點8度低溫拍自殺戲驚打冷震

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。 《破毒強人》昨晚（18 日）劇情相當感人，淑賢（朱智賢飾）為了救老公福田（蔣志光飾），一直咬住文華（陳豪飾）、章琳（胡定欣飾）唔放，連番以爆大鑊及報警要脅二人，其中一句：「你知唔知對於一個女人，咩重要得過佢條命？就係佢屋企人」，盡顯女人無私的愛及霸氣！縱然已竭力作多番周旋，淑賢在兩大老狐狸身上仍是不得要領，更遭章琳反佔上風著她不要妄想能救出福田，並誘導情緒激動的淑賢做福田「替死鬼」…結果救夫心切的淑賢經歷多番內心掙扎後，終決定自殺拯救老公，臨死前更專程前往探監，忍痛為老公作最後打氣及告別…紫嘴唇＋亂髮被取笑像女鬼