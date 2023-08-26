^何廣沛^淚洩戲份引爆網民淚點

破毒強人｜陳豪奸角魅力十足何廣沛淚洩戲份引爆網民淚點劇集熱度爆表

tvb娛樂
東方新地

廣告

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、郭柏妍等。

陳豪捱打前好開心，好搞笑。
陳豪捱打前好開心，好搞笑。（圖片來源：TVB）

文華安樂抱頭痛哭感動無數網民

前晚（24 日）劇情講述一心找文華（陳豪飾）報仇的福田（蔣志光飾），擄走與安樂（何廣沛飾）相依為命的妹妹好好，藉此威脅文華；當安樂聽到身陷險境的妹妹在手機另一邊求救時甚是著急，但礙於有口難言更是悲痛莫名，廣沛欲哭無淚的演出獲大讚演技有進步。昨晚廣沛再下一城晒演技，事緣文華向安樂保證會將好好平安帶回家，但隨著文華一直未有消息，心急如焚的安樂直衝書店，當發現文華空手而回，情緒幾近崩潰的安樂先是一拳打落文華塊臉，之後再瘋狂連環捶打文華…經過一輪拉扯，安樂終於停手並無助地跌坐兼抱膝痛哭，文華見狀即含淚抱著可憐的安樂，場面既震撼又感人。

安樂呢一吓痛哭，真係好似一個好無助嘅小男孩，惹人憐愛。
安樂呢一吓痛哭，真係好似一個好無助嘅小男孩，惹人憐愛。（圖片來源：TVB）

文華「偏心」安樂真相曝光

廣沛連續兩晚的感情爆發戲均處理得不俗，書店場口無論是著急地質問文華、激動地表達擔心好好、或是最後無助地痛哭，眼淚均是全程 Keep 住在眼眶打轉，喊得含蓄自然之餘，亦顯得格外惹人憐憫；Ending 安樂抱著文華痛哭一幕，更獲網民洗版式讚感動，有網民指廣沛的 VO 讀得相當有感情，聲線比起初入行時進步不少：「聲線很自然舒服，初入行時聲音太尖」、「由《異搜店》開始聲線有顯著進步」。另昨晚劇情亦有重要推進，原來文華之所以這麼痛錫安樂，是因為他一年前在獄中看了一本叫《相約星期二》的書後，很希望能找到一個自己會視如家人般珍惜重視的朋友，而安樂正正是他想要尋覓的「家人」…

雖然文華係壞人，但佢都係人，都係渴望愛同親情。
雖然文華係壞人，但佢都係人，都係渴望愛同親情。（圖片來源：TVB）

花絮片曝光：拍攝現場意外連連 張寶兒辣花摧「手」

無綫官方昨晚（25 日）上載相關場口拍攝花絮，片段所見廣沛出手怒打陳豪前其實相當緊張，二人正式埋位前反覆試位；不過由於陳豪硬食拳頭後整個人向後仆之餘更連頭都歪埋，令同場「食花生」的張寶兒、郭柏妍及胡定欣笑到肚痛。之後拍攝「連環捶打」場口更是爆笑，飾演啞巴的廣沛出拳期間突然「大聲喊痛」，原來是負責阻止他的張寶兒「用力過猛」，令手臂被捏得很緊的廣沛大受皮肉之苦。由於廣沛經歷的「災難」太過出人意表，就連被打到趴在枱上的陳豪亦忍不住爆笑，拍攝現場一片歡樂。

蔣志光驚嚇樣獲讚勁真實

隨著劇情逐步推進，陳豪獲封視帝的呼聲亦似乎愈來愈高，單是本周劇情已為陳豪累積不少正評，網民除了大讚他演技爐火純青，有人指陳豪演出來的吸引力令他們反過來想要支持壞人。其實昨晚陳豪確是魅力大爆發，劇情講述福田為了折磨文華，竟將一蚊銀掉進火鍋中、並著文華徒手將一蚊從滾燙的湯中拿出來。該場無論是文華滿頭大汗兼青筋暴現的痛苦表情，或是福田難以置信的驚嚇樣，以及出人意表的劇情發展均甚具記憶點，亦在網上成功引發熱討：「真係睇到都痛」、「完全估佢唔到」、「文華好有型」、「蔣志光個驚嚇樣好真實」。 花絮連結：

陳豪嘅演技逼真到不得了。
陳豪嘅演技逼真到不得了。（圖片來源：TVB）

https://www.youtube.com/watch?v=fFnJTAfMoUg

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

讀者留言

熱門文章

 