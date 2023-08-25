破毒強人｜陳豪讚蔣志光幽默智慧曹永廉忠奸角色引爆笑胡定欣幕後種種揭祕

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。文華福田正面對壘勁有戲味