破毒強人｜陳豪演繹多層次末路毒王蔣志光學彈琴為黑幫老闆蕭正楠無感神探吃蒜蓉意粉

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審、YOUKU 與無綫電視聯合出品的《破毒強人》，將接棒《靈戲逼人》，由下周一（31 日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。