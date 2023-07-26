破毒強人｜陳豪演繹多層次末路毒王蔣志光學彈琴為黑幫老闆蕭正楠無感神探吃蒜蓉意粉
由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審、YOUKU 與無綫電視聯合出品的《破毒強人》，將接棒《靈戲逼人》，由下周一（31 日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。
曾打造《律政強人》、《白色強人》等經典強人系列的羅永賢，是次再與金牌拍檔編審黃偉強打造全新劇集《破毒強人》，透過「一代毒王」文華的復仇故事，重現既有質感、對正邪雙方亦有立體描述的港式警匪片，以極致的黑色、糜爛及赤裸手法，勾劃複雜暗黑人性面的同時，亦會呈現專屬黑幫人物的俠義情懷。《破毒》故事圍繞「一代毒王」文華發生，12 年前，文華因遭最信任的手下葉浩天（蕭正楠飾）出賣，被捕入獄，及後文華抓緊患了末期肺癌的時機，在網台記者林可兒（張寶兒飾）「助攻」下獲特赦出獄，從而展開一連串復仇大計，目標除了葉浩天，還有見利忘義＋見錢開眼的現役毒王鄭福田（蔣志光飾）。
重拾年青「沙啞」熟悉感
「這算是一個黑吃黑的故事」，羅永賢說。為了向經典港產警匪片致敬，除了故事背景鎖定在油尖旺，Marco 還加入「打邊爐」重點港式元素，向港式警匪片致敬的同時，亦向當年邊打邊爐、邊度劇本的自己及好拍檔們致敬。《破毒》首輪焦點，絕對是三大男主角鬥飆戲，在內地網站優酷日前發布的預告片，陳豪在不少特寫鏡頭均展現視帝功架，其中一個咧嘴大笑表情更讓人不寒而慄；造型方面，除了難得一見的頹廢造型帶出新鮮感，陳豪在角色聲線方面亦明顯下了功夫，對此他受訪時透露：「根據角色嘅複雜背景同身體退化嘅情況，今次大膽喺聲線度作出咗挑戰，包括對白節奏嘅快慢、高低音嘅平衡，同埋情緒波動時嘅變化等。由於自己年輕嘅時候，曾經長時間浸淫喺沙啞聲之中，所以呢份感覺都熟悉嘅。」陳豪續說：「呢個角色好多微細變化位需要特別注意，監製特別提醒我不要過份瘦削，佢話雖然係反派，但不能過分猙獰。」
劇中與文華最大衝突的葉浩天及福田，角色設計亦各有特色。身為毒品調查科行動組督察葉浩天，當年埋伏文華身邊做臥底，雖將文華繩之於法，但卻因在千鈞一髮之際被踢爆真正身份，遭文華施毒手注入大量毒品以致大腦杏仁體嚴重受損慘變「無感神探」，既失去情感，亦同時失去同理心及恐懼感，剩下的是全神貫
注的查案及刻板無味的生活，就連晚飯，也天天吃著同一款意粉。原來意粉位，是阿蕭為了突顯角色的精心設計：「今次個角色真係好難去捉點演，因為冇感覺、冇感情，基本上連驚同痛嘅感覺都冇，正常演員要交戲嘅位，我就要完全唔交戲；我同 Marco 傾過，我哋覺得要做無感就做到底，所以我劇入面會貫徹『零表情』演技去到極致，所以主要只能喺啲細位度做功夫，好似服裝我揀全黑，生活細節度都加咗啲戲，有四、五場屋企食飯戲，我話既然佢食咩都冇感覺，畀好單一嘅嘢食就得，所以每次都係整蒜蓉意粉。」
至於同樣背叛過文華的福田，表面上是心狠手辣、認錢認權唔認人的黑幫大佬，私下卻是好爸爸、好老公，為了強調福田的父愛，Marco 及黃偉強精心為角色安排不少彈鋼琴場口，想不到因而考起老戲骨蔣志光，Marco 笑言：「我同阿蔣合作好多年，佢成日都會好緊張我啲劇嘅音樂做成點，會畀好多意見。今次佢為咗個角色，係咁瘋狂練彈琴練咗七、八首歌，佢係咁死練爛練，希望拍出嚟真實啲，佢仲話好多人都估唔到佢原來唔識彈琴。」