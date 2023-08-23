破毒強人｜馬貫東爆喊戲劇情深沉獎項由觀眾決定

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。昨晚（22 日）一直對文華（陳豪飾）忠心耿耿的杜飛（馬貫東飾）終領便當，更是由文華親手揑死兼掟入天台水廂，相當無情。原本想救出杜飛的文華，因夢到無助的章琳（胡定欣飾）及安樂（何廣沛飾），竟改變主意殺死杜飛；杜飛雖及時察覺有異逃過一劫，但最後還是選擇綁架章琳逼令文華現身當面對質。面對因被自己背叛而失望透頂的杜飛，文華除零悔意明言是為了章琳及安樂，更驚爆歪理：「人一出世，就注定要死，我都唔驚，你驚咩？」大感難以置信的杜飛除絕望地拋出一句：「我都係你拍檔」，更歇斯底里怒吼：「我估唔到我條命咁賤！」劇情既傷感又緊湊…