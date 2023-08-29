破毒強人｜極度緊張!文華槍指楊Sir黑幫亂槍追殺阿蕭定欣驚險逃難
由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、郭柏妍等。
楊 Sir 角色成功入屋 與周 Sir 成強烈反差萌
下星期踏入結局周的《破毒強人》，本周劇情高潮迭起。除了安樂（何廣沛飾）妹妹安好最後能否平安回家成本周劇情焦點；另邊廂葉 Sir（蕭正楠飾）、Jackie（張曦雯飾）及楊 Sir（曹永廉飾）為了盡早搜集足夠證據緝拿文華（陳豪飾）等人歸案，除不斷在文華面前內鬨扯貓尾，楊 Sir 更偽裝變節投靠章琳（胡定欣飾），目的是埋文華身攞料，過程驚險萬分。昨晚（28 日）文華試探楊 Sir 一幕十分精彩，文華先叫楊 Sir 交出配槍，之後二話不說拿起警槍指著楊 Sir 太陽穴，逼令楊 Sir 承認是警方派來的卧底；楊 Sir 全程雖略帶淆底，但仍堅稱不是卧底，最終經過數輪拉鋸，文華終看似放下對楊 Sir 戒心，二人達成合作共識，文華向楊Sir 開出兩大條件…
陳豪忘詞「破壞」緊張氣氛
該幕全長兩分鐘的槍指太陽穴場口，鏡頭除了不斷來回於文華的冷冷然狠樣、章琳的緊張樣及楊 Sir 的強裝鎮定樣外，還穿插了 Jackie 拉隊準備救楊 Sir 的鏡頭，加上一眾演員出色到位的演繹，將緊張氣氛推向極緻。曹永廉今次飾演楊 Sir 絕對是贏盡口碑，除獲不少網民大讚演得自然，昨晚楊 Sir 為了逼令上司周 Sir（陳嘉輝飾）允許他參與卧底行動，竟以辭職反要脅周 Sir；得逞後的楊 Sir，更向Jackie 坦白當日其實是想維護而非出賣同袍，成功化解 Jackie 對其誤會，網民大讚楊 Sir 角色有情有義：「有勇有謀又有正義感，同阿頭周 Sir 差得遠」、「卧底用命博，佢係有人情味嘅好警察」、「大周 Sir 大得好」、「處變不驚，有大將之風。」昨晚，無綫官網上載槍指場口相關花絮片，原來因為陳豪一時忘記對白，一度令場口的緊張氣氛一秒崩毁，曹永廉更是笑個不停，足證拍攝氣氛愉快之餘，亦可見演員無論入戲或出戲均相當自如。
萌樣是亮點！定欣搞笑大跳「淨身舞」
昨晚 Ending，章琳因意外得悉福田（蔣志光飾）欲派人殺掉葉 Sir，遂拋下一切跑
往醫院並致電葉 Sir 通水，可惜因葉 Sir 沒有將手機帶在身致二人聯絡不上…據知今晚（29 日）播出一集，章琳最終雖趕及通知葉 Sir 身陷危機，可惜殺手亦已同時開始追著葉 Sir 開槍掃射，其間除驚動不少院友，更有射爆玻璃及阿蕭拖著定欣四處竄避的精彩場口。根據官方花絮片，為了夾啱爆玻璃 Timing，阿蕭及定欣必須敏捷遊走各處，絕對是身手大考驗；其中一個場口，阿蕭與定欣為了逃避追殺，一度躲入雜物房，結果殺手開槍射爆多個枕頭導致「羽毛紛飛」；場口看上去雖然浪漫，但阿蕭事後受訪時卻大嘆有代價：「大家唔好以為一條條只係大羽毛，裏面仲有好多小羽毛，頭先我拍完都忍唔住打咗幾個噴嚏。」鏡頭所見，阿蕭與定欣頭髮、臉上及耳仔均纏滿小羽毛，十分惡搞；不過定欣不但未有感到困擾，更在鏡頭面前搞笑地大跳「甩毛舞」，並以「舞動奇蹟」Style 教阿蕭抖掉身上的玻璃碎，兩大淨身舞均可愛指數爆燈。