福祿壽訓練學院｜50強扮嘢新秀爭霸 明星翻版驚喜連連

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音 2》強勢推出。採用淘汰賽制的《福祿壽訓練學院》，集齊緊張、殘酷、啜核於一身，經過超過為期半年招募，製作組最終在數百名海選參賽者中，精挑細選 50 位別具扮嘢潛能的入圍者接受福祿壽三子悉心調較。50 位入圍者中，除了有本地薑，還有來自內地及澳門等不同地區的選手，當中一半是素人、一半是藝人；眾人先後要在初選及第二輪面試中脫穎而出，才有資格在首兩集的首輪競賽亮相。由於首輪競賽以「盲選」方式進行，為保持神秘，製作組一直未有公布 50 位入圍者身份，不過據知單是入圍藝人已相當多元，除了有前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）、還有近年演戲屢見突破的關嘉敏、坐擁 8 級小提琴音樂資格的吳兆麟（Alan）、以及港姐出身的靚女主持伍韻婷（Juliana）等。