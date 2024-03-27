福祿壽訓練學院

福祿壽訓練學院｜50強扮嘢新秀爭霸 明星翻版驚喜連連

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由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音 2》強勢推出。採用淘汰賽制的《福祿壽訓練學院》，集齊緊張、殘酷、啜核於一身，經過超過為期半年招募，製作組最終在數百名海選參賽者中，精挑細選 50 位別具扮嘢潛能的入圍者接受福祿壽三子悉心調較。50 位入圍者中，除了有本地薑，還有來自內地及澳門等不同地區的選手，當中一半是素人、一半是藝人；眾人先後要在初選及第二輪面試中脫穎而出，才有資格在首兩集的首輪競賽亮相。由於首輪競賽以「盲選」方式進行，為保持神秘，製作組一直未有公布 50 位入圍者身份，不過據知單是入圍藝人已相當多元，除了有前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）、還有近年演戲屢見突破的關嘉敏、坐擁 8 級小提琴音樂資格的吳兆麟（Alan）、以及港姐出身的靚女主持伍韻婷（Juliana）等。

阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB）
阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB

今日製作組率先發布了 50 位入圍者（49 個單位）代號，分別為「行走的 CD機」、「新會華 Dee」、「還珠攻略」、「廣州暴龍哥」、「大灣區梅姐」、「古惑包皮」、「四捨五入王祖藍」、「臨時郭富城」、「人肉變聲器」、「張繼馬利」、「中山曾比特」、「澳門萬朱莎華」、「鬚根吳君如」、「女版阮兆祥」、「醬爆古天樂」、「Lowbud大熱」、「長洲喜劇王」、「西貢籮記」、「扮聲勁過李思捷」、「鴨脷洲霑叔」、「葵涌阿 Rain」、「大埔扮嘢王」、「王祖藍必選」、「沙田詹瑞文」、「勁高寧」、「友台藝人」、「少女肥媽」、「許志家駒」、「屯門王傑」、「一人扮嘢之境」、「山寨都敏俊」、「變聲歌神」、「星爺接班人」、「球王 B 朗」、「大坑小 G」、「買一送一」、「堆填區小龍女」、「老翻林峯」、「元朗劉華」、「HK MR. Bean」、「中女西面」、「深井張國榮」、「鬼王菀之」、「光 B 女」、「我愛林峯」、「古巨軒」、「一人Avantgardey」、「收縮舞王」及「選美冠軍」。觀乎以上名單，不難發現噱頭十

阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB）
阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB

足，除了有大量翻版藝人包括：劉德華、周星馳、郭富城、林峯等外，就連韓星及三位導師的翻版亦在名單之列，期待值爆燈。

12-17 大家又估唔估到 Gordon 扮邊個呢？（圖片來源：TVB）
12-17 大家又估唔估到 Gordon 扮邊個呢？（圖片來源：TVB

為公平起見，製作組事先強調無論是面試或是首輪競賽，均不會提供任何物資或是人力上支援，換言之無論藝人或是素人，要突圍都要絞盡腦汁在自己能力應付範圍內做到最好。對此有份參賽的關嘉敏、Gordon、Alan 及 Juliana 受訪時，均坦

18-20 關嘉敏呢個造型同本人真係好大差別，到底佢扮緊邊個呢？（圖片來源：TVB）
18-20 關嘉敏呢個造型同本人真係好大差別，到底佢扮緊邊個呢？（圖片來源：TVB

言在造型上花了不少心思！Gordon 為了向鍾情的跳唱偶像致敬，不但苦練勁舞，更動用大量人情咭：「今次面試片無論音樂、剪接同 effect 都係朋友幫手做，另外有四位只係收咗車馬費幫我跳舞嘅 Dancers，仲有幫我搵呢四位 Dancers、同幫我

02-05-06 阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB）
02-05-06 阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB）

fine tune 隻舞嘅同門師兄弟，好多謝呢班一直以嚟陪伴住我嘅戰友。」至於Alan，則找來《全城一叮》好拍檔黃瀅仴幫忙化妝，並與好友劉倬昕（Sam Lau）拍住上面試：「啲衫同道具都係我哋喺網上買完返嚟再整，挑戰都幾大，我都好擔心出街後自己形象會被摧毁。」
關嘉敏則坦言為了首輪競賽造型花了不少功夫，並很開心獲一眾好友鼎力支持：「身邊好多朋友都好興奮、好願意去幫我，同埋專登搵人做咗件同嗰個人嘅招牌Look 一模一樣嘅衫，成本都高，但我冇理、因為只係想一心做好件事。」關嘉敏續指單是化妝已花了 3 至 4 個小時，並笑言最開心是化了妝後，現場幾乎沒有人認得她。選擇以經典電影《功夫》中的包婆造型面試的 Juliana，則坦言希望能藉著參賽突破自己：「呢個角色好 iconic，同埋好粗魯同好霸氣，我都想 show 畀人睇我扮到呢一面。其實佢個造型都算易，只要有煙、同埋我屋企又咁啱有條類似嘅裙，佢個頭係我用自己嘅頭髮卷出嚟。」

18-20 關嘉敏呢個造型同本人真係好大差別，到底佢扮緊邊個呢？（圖片來源：TVB）
18-20 關嘉敏呢個造型同本人真係好大差別，到底佢扮緊邊個呢？（圖片來源：TVB）

據知，素人方面實力亦相當出眾，其中一名參賽者阿昭，更由面試到打入首輪競賽期間均以 low budget 成功震撼幕後工作人員及三位導師。今日製作組公開阿昭模仿汪明荃（阿姐）跳唱《熱咖啡》面試相，除造型令人眼前一亮，當中的「星級客串」亦是甚為爆笑！阿昭受訪時，坦言整個造型前後花費不足 200 港元，並笑言星級客串是重點：「汪阿姐咁重量級，我可以模仿到佢三生有幸。阿姐嘅《熱咖啡》相信好多人睇過，再由我扮佢相信反差會大啲，亦希望爆笑啲。成個造型我係上網買晒成套衫、再將啲羽毛搵啲爛衫纏落去 DIY 出嚟，Budget 都控制到喺 200 蚊之內，另外都好多謝一班朋友願意幫手演出。」阿昭更預告首輪競賽造型繼續 200 港元之內搞掂，認真精打細算。

02-05-06 阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB）
02-05-06 阿昭嘅《熱咖啡》演繹真係不得了，佢話佢全程仲特登冇表情，因為一來希望咁樣出嚟效果好笑啲，二來可以增加觀眾想像空間。佢呢條面試片亦係「巨星」雲集，除咗羅家英、仲有陳豪、蕭正楠、黃宗澤同馬國明。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：圖片來源：TVB

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