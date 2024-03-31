福祿壽訓練學院｜李思捷驚悚失誤 王祖藍完美詮釋經典角色 高能預告引爆話題

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音 2》強勢推出，並由 3 月 31 日開始，逢周日晚八點半推出。而為了令觀眾更快更全面了解入圍者，第一至第三集的《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》時長足足 1.5 小時，直到第 4 集開始才回復 1 小時播映時間。扮嘢形象深入民心的福祿壽，將會在全新節目升呢導師，分別變成 Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及 Professor Sau（李思捷），在五十名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。一心想將扮嘢精神發揚光大的三子，與製作組精心炮製了以「扮嘢史」為主題的開場片，片段中三子分別以六個不同造型上陣，由粵語片年代開始分析及解構香港扮嘢史，片段中除了有三子落力扮鬼扮馬，還夾雜了大量無綫昔日經典扮嘢場面，除有盧海鵬惡搞「成年版欣宜」的爆笑一幕、《金像獎歌曲頒獎典禮》的爆笑惡搞金曲、陳山聰入行初期扮演劉華的珍貴片段外，還有鄭少秋（秋官）扮嘢才藝放送。有「扮嘢秋」之稱的秋官，當年先後扮過 Michael Jackson、張學友、郭富城、劉德華及草蜢等，當