福祿壽訓練學院

福祿壽訓練學院｜3燈滿分選手誕生 王祖藍變檸檬王 李思捷人氣飆升

tvb娛樂
東方新地

廣告

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，逢周日晚八點半推出。

「Barbie 打籃球」（圖片來源：TVB）
「Barbie 打籃球」（圖片來源：TVB

明晚（7 日）播出的第二集為終極海選，Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及 Professor Sau（李思捷）將獲得機會對現時擁有的 8 名隊員進行洗牌！「洗牌」過程及方法是，餘下的 26 名參賽者（共 25 個表演單位）將釋數出場，三位導師若覺得該輪表演者啱心水，可即時按下眼前的搶人掣，若有多於一名導師搶同一位表演者，該表演者將獲主導權選擇加入哪位導師的團隊；如沒有導師撳掣，該名參賽者將會被自動淘汰。由於每名導師隊伍上限均為 8 人，故當有新隊員加入，導師需即場選擇需要被淘汰隊員。是集導師們的形勢亦會出現戲劇性逆轉，上集的「黑仔王」李思捷將「絕地反擊」、成功吸引大批實力新血爭相爭入隊，至於上集盡攬「顏值系」參賽者的祖藍，今集在搶人期間食盡檸檬，由「顏值王」慘變「檸檬王」。

相反李思捷團隊就好多人爭住入。（圖片來源：TVB）
相反李思捷團隊就好多人爭住入。（圖片來源：TVB

是集 25 個表演單位同樣有齊藝人及素人代表，分別（排名不分先後）為「元朗劉華」、「廣州暴龍哥」、「鬚根吳君如」、「行走的 CD 機」、「買一送一」、「變聲歌神」、「葵涌阿 Rain」、「張繼馬利」、「古巨軒」、「一人 Avantgardey」、

「一人 Avantgardey」（圖片來源：TVB）
「一人 Avantgardey」（圖片來源：TVB

「一人扮嘢之境」、「中山曾比特」、「球王 B 朗」、「友台藝人」、「光 B 女」、「大埔扮嘢王」、「長洲喜劇王」、「鴨脷洲霑叔」、「收縮舞王」、「人肉變聲器」、「鬼王菀之」、「澳門萬朱莎華」、「王祖藍必選」、「四捨五入王祖藍」及「HK. Mr. Bean」。在 25 個表演單位中，共有三個單位獲得「三燈」殊榮，而三位導師為了爭贏心頭好，更會各出奇謀氹參賽者入隊，當中有一名屬於「變聲系」精英的「三燈」參賽者表演完畢後，除了令祖藍大嘆自愧不如，就連「模仿達人」思捷亦甘拜下風謂：「不如咁啦，你做我哋導師好冇呀？」期待度爆燈。除了「變聲系」、還有「顏值系」代表「火紅透視王菀之」及早前已曝光扮演「光 B 女」的關嘉敏，與「影視系」代表「《獵鷹》版劉德華」、「鬚根吳君如」及「誇張眼淚系萬朱莎華」。另《全城一叮》總冠軍之一的孖八（李俊華）則以舞蹈融合「收縮水」經典場口上陣表演，最終能否再度跳出彩虹？密切留意新一集。

今集繼續有「變聲王」之戰，想聽吓有冇人超越到第一集嘅陳柏曦？邊位又令李思捷想拜番對方做師傅？就要留意節目喇。（圖片來源：TVB）
今集繼續有「變聲王」之戰，想聽吓有冇人超越到第一集嘅陳柏曦？邊位又令李思捷想拜番對方做師傅？就要留意節目喇。（圖片來源：TVB

黃建東籌備功夫超過一個月

相比第一集，今集有兩個超乎想像的大龍鳳演出，分別為代號「一人 Avantgardey」

的黃建東，及「買一送一」的吳兆麟 Alan 及劉倬昕 Sam Lau。先說「一人 Avantgardey」，顧名思義，黃建東是一人分飾日本超人氣舞蹈團體 Avantgardey，跳唱陳慧嫻經典

09-16 東東無論表情、動作都似足 Avantgardey，成個表演誠意十足。（圖片來源：TVB）
09-16 東東無論表情、動作都似足 Avantgardey，成個表演誠意十足。（圖片來源：TVB）

跳唱歌曲《跳舞街》。身穿 Avantgardey 招牌紫色校服 Look，頭戴 Avantgardey 標誌

淨係搵假髮同身上嘅紫色校服，東東都已經「歷盡艱辛」。（圖片來源：TVB）
淨係搵假髮同身上嘅紫色校服，東東都已經「歷盡艱辛」。（圖片來源：TVB）

性假髮的黃建東，不但誇張表情神倒模 Avantgardey，就連搞怪跳舞動作亦學到十

足十！為了加強表演效果，黃建東還自製「隊員影片」伴舞，令出來的效果像有 19個黃建東一起跳唱，有創意之餘亦是誠意十足。談到是次演出，東東坦言碌盡人情卡之餘，籌備時間更長達一個多月：「淨係排舞都搞咗幾個星期，除咗搵專業排舞師幫我打底啲基本舞功，我自己都 Keep 住成個月係咁睇晒 Avantgardey 嘅所有演

東東無論表情、動作都似足 Avantgardey，成個表演誠意十足。（圖片來源：TVB）
東東無論表情、動作都似足 Avantgardey，成個表演誠意十足。（圖片來源：TVB）

出片段，仔細研究自己可以模仿到嘅肢體動作，再學埋佢哋嘅表情。」

東東又指為了精益求精，完成綵排後當晚亦有回家對表演加以調整：「我返到屋企後反覆練習同調整咗足足 4 個鐘，練到半夜三點幾，希望個盡量做好啲。」東東續指單是置裝過程已歷盡艱辛，為了假髮及校服踏破鐵鞋兼大破慳囊之餘，更數度被誤當「變態佬」：「因為我要著校服，我就去旺角同九龍城啲校服店搵，但佢哋一聽到我想要女校校服，啲姐姐即刻好驚，話佢哋淨係賣畀學生同即刻趕我走，搞到我好似變態佬咁。我之後有試過上網訂，但又搵唔到紫色，我最尾係搵朋友再託佢幫手搵人做，淨係件衫用咗四位數字。」

淨係搵假髮同身上嘅紫色校服，東東都已經「歷盡艱辛」。（圖片來源：TVB）
淨係搵假髮同身上嘅紫色校服，東東都已經「歷盡艱辛」。（圖片來源：TVB）

Sam Lau 超強麒麟臂勁吸睛

另一超乎想像的演出，是 Alan 及 Sam Lau 的「買一送一」，二人除了扮 Barbie 外，還會大玩《超級變變變》式的「人肉籃球」；表演期間，化身「人肉籃球」的 SamLau 需配合 Alan 的動作不停一邊閃避、一邊狂做 push up 予以配合，令觀眾看上去真的像 Alan 在打籃球般。Sam Lau 除了表現出的體力、臂力及腰力驚為天人，在表演中展示的一身結實肌肉亦令人眼前一亮。翻查資料，31 期藝員訓練班的 Sam Lau、自畢業後不乏演出及綜藝節目主持機會，更曾被媒體封為「文武雙全」，就讀拔萃女書院的 Sam Lau，8 歲已開始接受田徑訓練，並於中三加入港隊成為田徑運動員，專長是 400 米短跑。除了運動，Sam Lau 學業成績亦相當彪炳，除以 DSE Best 5 29分的成績考入香港大學文學院及以一級榮譽畢業外，現在還於 香港大學修讀犯罪學碩士，並會於今年七月畢業。Sam Lau 受訪時笑言與 Alan 因為志趣相投所以組隊參加比賽，並謂表演重點除了是 Push Up，「古惑的頭套」亦是難度所在：「主要難度係個頭套成日跣，好易睇唔到嘢。」談到一身健碩肌肉，Sam Lau 笑言自己每日凌晨都會做 Gym，而觀乎其社交網的做 Gym 實錄，一雙麒麟臂相當壯觀。 想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com

Alan 嘅「肌肉」Barbie 造型配以搞 gag 動作及表情，好抵死（圖片來源：TVB）
Alan 嘅「肌肉」Barbie 造型配以搞 gag 動作及表情，好抵死（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

熱門文章

 