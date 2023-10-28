福祿壽訓練學院｜祖藍扮淋作惹笑翻天韓星Rain嚴肅宣言這舞臺不是開玩笑的

無綫昨（27 日）假電視廣播城隆重舉行《無綫節目巡禮 2024》，為配合即將𦲷臨的萬聖節，今年節目巡禮特意添加了萬聖節元素，加上逾百位藝員盛裝出席，場面熱鬧。相關盛況將輯錄成特備節目《TVB 繼續創新節目巡禮 2024》，並於 11 月 4 日(星期六) 晚 8 時 30 分翡翠台播映。踏入 56 周年台慶，無綫秉承「留住初心 繼續創新」精神，繼續致力炮製嶄新題材王牌節目，翡翠台除會推出《飛常日誌》、《再見・枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案 2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒 6 倖存者的救贖》共十套王牌劇集。綜藝節目方面，翡翠台及 J2 合共推介《福祿壽訓練學院》、《2024 國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《早啲知 早啲醫》、《金牌媒人 B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》、《超級毛特兒大賽 2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《Home 即是識》、《La La Girls 選拔賽》、《怪宿宿》、《動物森友島》等各式各樣多元節目。