福祿壽訓練學院｜祖藍扮淋作惹笑翻天韓星Rain嚴肅宣言這舞臺不是開玩笑的
無綫昨（27 日）假電視廣播城隆重舉行《無綫節目巡禮 2024》，為配合即將𦲷臨的萬聖節，今年節目巡禮特意添加了萬聖節元素，加上逾百位藝員盛裝出席，場面熱鬧。相關盛況將輯錄成特備節目《TVB 繼續創新節目巡禮 2024》，並於 11 月 4 日(星期六) 晚 8 時 30 分翡翠台播映。踏入 56 周年台慶，無綫秉承「留住初心 繼續創新」精神，繼續致力炮製嶄新題材王牌節目，翡翠台除會推出《飛常日誌》、《再見・枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案 2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒 6 倖存者的救贖》共十套王牌劇集。綜藝節目方面，翡翠台及 J2 合共推介《福祿壽訓練學院》、《2024 國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《早啲知 早啲醫》、《金牌媒人 B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》、《超級毛特兒大賽 2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《Home 即是識》、《La La Girls 選拔賽》、《怪宿宿》、《動物森友島》等各式各樣多元節目。
福祿壽闊別六年再度亮相無綫綜藝節目 全球公開招募扮嘢精英
一眾綜藝節目中，最吸睛的要數李思捷、阮兆祥、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》。節目賣點除了是三子闊別六年再度合體亮相無綫孭飛綜藝節目外，亦是香港首個扮嘢真人 Show！三子將親身落場宣揚「扮嘢」文化，培育有強烈表演欲新世代藝人；節目更會衝出香港、全球公開招募別具扮嘢天份及潛質學員，通過重重測試選出新一代「扮嘢之王」！昨日播出的宣傳片，除了抵死地由三子 Cross Over《中年好聲音》強調「以舞台讓無數人成就夢想」外，祖藍、思捷及祥仔亦使出看家本領扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，三人無論髮型、眼神及神態均與原裝人物似到足，當中以扮演淋作的祖藍最有噱頭，一頭似到十足的亂髮，再加「我嘅律師團隊未嚟之前，我係唔會回應你任何嘢嘅」，惡搞味濃！宣傳片還加插了首輪海選精彩片段，雖然一眾參選者全部「經過特別處理」，但從片段中亦隱約見到有人扮演《功夫》中的「包租婆」元秋、《食神》中的薛家燕，及經典鬼片人物貞子等，感覺精彩。
另搜羅全亞洲別具潛力超新星、旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力男子組合的全新選秀節目《亞洲超星團》，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出 65 位超星練習生進行蛻變及改造。導師陣容亦相當有份量，節
目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C 君、陸永）擔任導師。昨日播放的宣傳片中，除了一眾練習生施展渾身解數爭取男團席位，Rain 在評審期間亦真情流露，遇到超強團隊，Rain 會開心大叫：「我的心差一點被勾走」、「終於來了一個天才」，相當可愛；遇到有人不認真時，Rain 亦會一臉嚴肅謂：「這個舞台不是開玩笑的！」而因參與節目備受關注的無綫藝人丁子朗，亦有閃現宣傳片，其中一個更是特寫鏡頭，似乎在節目中有不俗表現。
這些機會…黎芷珊與王嘉爾十指緊扣玩自拍？！
而之前憑《最佳男主角》、《最佳女主角》及《單對單》等訪談節目，展現超強主持實力的黎芷珊，這次雖然繼續玩訪談但卻不忘搞搞新意思，推出全新訪談節目《芷珊約您》，先後約定五個在香港樂壇舉足輕重的代表單位，貼身直擊各個單位世界巡迴演唱會盛況之餘，並寓工作於娛樂與各嘉賓暢談人生。昨日播出的宣傳片，現身節目的知名歌手有張敬軒（紐約）、楊千嬅（上海）、王嘉爾（澳門）及溫拿（澳門及馬來西亞）等，亮點除了有被軒仔封為「超級土豪」的加長禮車搭乘體驗外，芷珊更獲得與王嘉爾十指緊扣自拍良機！另同為知名主持的林盛斌（Bob）亦會推出全新戀愛配對真人 Show《金牌媒人 B.O.B.》，食正自己「媒人界 Best of the Best（簡稱 B.O.B.）」身份的阿 Bob，將發揮「月老本色」，為單身女士們物色獨一無二的 Best Of The Best 真命天子，同樣噱頭十足。