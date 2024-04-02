《福祿壽訓練學院》｜葉泓聲化身彩虹奪目 羅志祥力挺舞藝精湛

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，逢周日晚八點半推出。為了令觀眾更快更全面了解入圍者，第一至第三集的《福祿壽訓練學院》時長足足 1.5 小時，直到第 4 集開始才回復 1 小時播映時間。