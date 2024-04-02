《福祿壽訓練學院》｜葉泓聲化身彩虹奪目 羅志祥力挺舞藝精湛
由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，逢周日晚八點半推出。為了令觀眾更快更全面了解入圍者，第一至第三集的《福祿壽訓練學院》時長足足 1.5 小時，直到第 4 集開始才回復 1 小時播映時間。
自首集播出後，《福祿壽訓練學院》在網絡引起極大迴響，當中憑「男神混合體」超強顏值、兼極速變聲變 Tone 扮演六大天王級歌手贏盡掌聲的「新會華Dee」陳柏曦，更成為一眾參賽者的爆 Reel 王，短片上載短短一天（截至 4 月 2日早上 10 點）已收獲逾 63.9 萬 Views，總 Like 數高達逾 9,000 之餘，相關短片分享次數更高達 1,460 次，足證人氣超旺！
另一表現優異的「大坑小 G」葉泓聲（Gordon），亦因一副「好舞功」以及「熱愛舞台勵志 Bite」，贏得不少網民支持及關注：「好正超勁」、「Gordon 真係愈嚟愈進步」、「永不放棄，加油」、「真的喜愛舞台，值得欣賞」、 「真可惜，又靚仔、又跳得，畀機會他吧」、「講的很感動」。除了網民給予正評，Gordon 模仿的羅志祥（小豬）本尊亦有作出回應，除了在 Gordon 上載的表演片段留言打氣外，還在 IG Story 轉發了 Gordon 的表演短片兼留言打氣謂：「不要害怕被別人否定，最怕的是，自己先否定了自己，勇敢的去享受舞台，我們一起加油。」對於獲小豬本尊親自打氣，Gordon 大嘆「超乎想像」，並一再強調很感動：「真係好開心，估唔到小豬真係注意到我，仲私信我為我打氣、鼓勵我，又讚我跳得好好，真係幫我注下咗一支好大嘅強心針。」
大讚王嘉爾重情重義零架子
Gordon 續指小豬絕對是其偶像之一：「其實好多跳舞歌手都係我偶像，譬如郭富城、陳偉霆同王嘉爾等都係我偶像，我都一直好想去模仿佢哋。至於點解我今次會選擇扮小豬，係因為城城已經畀思捷扮到太出神入化，好難超越到思捷，所以我就喺思捷冇乜點扮過嘅人裏面搵一個人出嚟扮；仲要小豬本身模仿都好叻，唱
歌、跳舞同主持都一樣叻，我都想自己做到佢咁叻！」Gordon 預告之後還會模仿更多不同類型的跳唱歌手，萬勿錯過。
不說不知道，Gordon 與他三位偶像均甚有淵緣，先說小豬，Gordon 曾於日本旅行期間偶遇對方，當時由於太興奮，Gordon 忍不住大聲高呼對方名字，而小豬亦很親切地停下來與 Gordon 合照，令 Gordon 開心至手震。至於城城，原來 Gordon是受城城啟發 18 歲時加入 Dancer 行列，到 19 歲時正式成為城城演唱會 dancer，並為對方伴舞長達 5 年。更令人意外的是，Gordon 與韓國男團 GOT7 香港成員王嘉爾（Jackson）識於微時，二人為同校同學，因為同樣喜歡跳舞而成為好友，Gordon 大讚 Jackson 零架子：「佢係一個非常之好嘅人，去到依家佢所有嘅騷都會預位畀我睇，甚至乎會預埋我屋企人，佢紅咗都冇忘記身邊嘅朋友以及同學。」
「台上一分鐘、台下十年功」，雖然自天堂鳥解散後 Gordon 已近乎欠缺在舞台上演出的機會，但他坦言私下從來沒有真正放棄，更一直爭取時間及機會默默地努力增值自己，希望有派上用場的一天：「好多人認為天堂鳥解散咗之後，我就會放低咗跳舞同唱歌，或者淨係見到我 post 自己生意或者家庭嘢，但其實我對跳舞唱歌演戲嗰份執著同熱誠仲喺度。呢段時間我有 Keep 住去跳舞同埋上堂學唱歌，咁樣到真係有機會表演嘅時候，就可以以更佳狀態去完成。而我每一次收到劇本，我都會約朋友出嚟傾吓應該點樣演，我好多謝袁偉豪，佢會教我點樣去演戲，同埋點樣去做好同埋分析個角色。」Gordon 續指與袁偉豪（Ben）因合作《法證先鋒 V》結緣，由於二人志趣相投，加上差不多時間升呢人父，故份外投契，Gordon 說：「《法證 V》係我第一部劇，所以拍嗰時係咁問阿 Ben 意見點可以演好啲，佢好好，好耐心咁教我，之後仲搵我做《好聲好戲》partner。」Gordon又指 Ben 還教他沖了人生第一杯咖啡，之後 Gordon 開設咖啡店後，Ben 亦有經常撐場及幫忙宣傳：「佢畀咗好多鼓勵我、叫我唔好放棄，所以我認定咗呢個『阿頭』，咩都問佢意見。」
Gordon 又笑言雖然在娛樂圈浮沉多年總有想過放棄，但最後永遠在自己最失意時、總有意料之外的機會降臨而自己離不開：「其實呢 10 年娛樂圈生涯，都嘗試過好幾次想放棄，但最後都做唔到，呢個圈係有一個魔力，當你想放棄嘅時候，永遠有啲嘢拉番你返嚟、繼續俾你去試。」