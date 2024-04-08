福祿壽訓練學院

福祿壽訓練學院｜郭珮文瘋發獃陳懿德奇招蔡景行宣戰 周百恩創新挑戰

tvb娛樂
東方新地

廣告

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，昨晚（7 日）八點半翡翠台播第二集。除了 Top Student，本集還有其他精彩位值得留意。

周百恩一開「張敬軒聲」，思捷即刻露出滿意嘅笑容。（圖片來源：TVB）
周百恩一開「張敬軒聲」，思捷即刻露出滿意嘅笑容。（圖片來源：TVB

先說來自廣州的「行走的 CD 機」梁山山，他分別扮聲模仿張學友、譚詠麟及古巨基，為了增加喜劇效果，更自製氹女友橋段，兼同場加映「阮兆祥 BB」及「噴水」情節，成為三燈選手！祖藍說：「鋪排順暢，唱功亦係相當之好。」思捷亦大讚：「佢啲 dynamics（力度）控制得非常之好。」對用聲甚有研究的山山，還在台上邊發表「物理系變聲模仿論」、邊演唱示範：「學友嘅歌係裝飾音，古巨基係夾音，由佢變到去譚詠麟都好容易。」祖藍聽畢大讚：「我冇你扮得咁似，得喎！」思捷更難得認低威：「不如咁啦，你做我哋導師好冇呀？」至於網民除洗版式錯重點指山山樣子酷似男團成員及林國斌外，還有讚他唱歌好聽：「呢位山山聲仿真係勁」、「唱歌好聽」、「個樣 Ok 又唱得」。在內地有「小張學友」之稱的山山確實曾推出過音樂作品，並曾在不少公開場合獻唱。

網民話山山似男團成員。（圖片來源：TVB）
網民話山山似男團成員。（圖片來源：TVB

另一位「三燈得主」是「古巨軒」（周百恩），分別以古巨基及張敬軒腔獻唱《愛得太遲》及《春秋》的周百恩，當唱到張敬軒的《春秋》時，雖然歌藝與真張敬軒有段距離，但聲線亦真的有點相似；加上張敬軒出名難扮，網民亦讚百恩勇於挑戰難度及創先河：「張敬軒嗰個創先河」、「從未見過有人扮張敬軒」、「張敬軒扮得唔錯」、「春秋好似張敬軒」、「張敬軒好難扮」。現場的祥師兄亦指鮮有見人模仿張敬軒：「我覺得呢個人物喺佢演繹底下，有影子喺度，《春秋》好難唱！」思捷則說：「我覺得有時聽歌，要聽啲搏命啲嘅先 feel 到有爆炸力。頭先你好搏命，我知你係辛苦，我鍾意你呢樣嘢！」面對導師們一面倒正評，百恩全程抿嘴忍淚大為感動，不過更為感動的是，原來百恩與祥師兄甚有淵緣，祥師兄在百恩為《獎門人》擔任禮儀先生時傳授不少心得，不過百恩自責「學唔識」，為了報恩也為了證明自己，百恩最終選擇加入祥師兄隊：「我好想入祥師兄隊入面，去做一次佢想要我做嘅嘢！」

網民讚百恩創咗先河。（圖片來源：TVB）
網民讚百恩創咗先河。（圖片來源：TVB

除了聲仿出色的入圍者，還有樣子與原裝真的相像的入圍者。J2er 之一、曾主持《見步行步 台灣篇》及《膽粗粗‧Here We Go》等的蔡景行（行仔），以劉德華

01-07 行仔又真係有啲年青時劉德華嘅影子嘅。（圖片來源：TVB）
01-07 行仔又真係有啲年青時劉德華嘅影子嘅。（圖片來源：TVB

經典牛仔褸 Look 獻唱《十七歲》，聲線、眼神及表情均與年青時的華仔有點相像，祖藍看畢驚呼：「獵鷹劉德華！佢某啲眼神好似好年輕、十七歲嘅華仔！」結果行仔成功吸引祖藍及思捷進行爭奪，行仔更極有鬥志地表示要超越思捷：「我覺得自己扮思捷哥扮（華仔）好似，咁我就好努力扮得冇咁似你，我想有我自己風格，我想超越你！」令思捷大為欣賞：「我好鍾意後生仔有咁嘅火，因為我廿幾歲嘅時候就 Exactly 好似佢咁！」面對導師正評，行仔更搞笑地 Chok 出華仔樣以示感謝。對於行仔表現，網民亦普遍認為真有年青時劉華影子：「行仔扮華 Dee 又 Ok 喎」、「眼有少少似」、「其實行仔個樣唔差，表現都唔錯」、「真係可以做劉德華後生版」，更有網民指行仔酷似「羅天宇」。另一撞樣代表還有綽號「筷子基」、樣子有七成半似鄭中基的陶大衛，與助演好友「廣州陳奕迅」阿富的演出獲讚形神俱似，還有不少網民認出「筷子基」是網紅，成名作是扮鄭中基唱《青春痘》，另外還有不少頭戴「標誌性長直假髮」、模仿鄭中基 Tone 的歌唱短片，獲讚唱功不俗之餘，在內地及大馬均已擁有粉絲。

行仔又真係有啲年青時劉德華嘅影子嘅。（圖片來源：TVB）
行仔又真係有啲年青時劉德華嘅影子嘅。（圖片來源：TVB）

除了參賽者，獲封「迷女郎」的郭珮文（Juliana）以及「補鑊專員 Just A 竹」陳懿德亦引爆熱議。以《鬼滅之刃》戀柱造型擔任「扮工室助理」的 Juliana，連續兩集節目均鮮有發言，先後遭祖藍及思捷點名要求「對話」，當中以與思捷互動最為搞笑。當思捷準備淘汰其中一位隊員時，他故意說：「都要啲唔識講嘢嘅 Cue我」，可惜被暗示接話的 Juliana 未能接上，思捷只能笑言：「佢堅持唔問喎。」德德見狀連忙幫忙打圓場之餘，亦嘗試提醒 Juliana，幾經德德努力，Juliana 終於

郭珮文變咗「迷女郎」。（圖片來源：TVB）
郭珮文變咗「迷女郎」。（圖片來源：TVB）

「醒番」，嘗試 cue 回思捷淘汰流程，可惜未知是否太過緊張，Juliana 一時間不但講不出思捷隊名，就連「班房」兩個字也說不清楚，令思捷相當無奈；由於Juliana 表現太過「經典」，令不少網民懷疑是製作組故意設計橋段。至於在旁全程貼心的德德，亦因而贏盡網民讚賞，大讚德德抵得諗又肯做肯捱，紛紛對這位新一代「東張女神」進行起底，並直指德德之前在《香港小姐再競選》的腹語演出，是足以令人眼前一亮，演藝天份夠高！

想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

熱門文章

 