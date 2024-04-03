象牙世家古象牙工藝品呈獻

福祿壽訓練學院｜「基嫂」靚女Dancer起底！獲倫敦舞蹈學院無條件錄取

tvb娛樂
東方新地

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《福祿壽訓練學院》自上周日（3 月 31 日）晚首播後，連日來一直在網絡引發不少迴響，最令人意外的是，除了三位導師以及一眾優質及另類參賽者爆紅外，就連負責伴舞的 Dancer 也成功一夜爆紅，她就是在 Opening 表演中神還原「基嫂」（Chris Wong，也就是目前收押中的王青霞）的靚女舞蹈員 Naomi！由於 Naomi 無論髮型、外型、笑容及肢體動作均與「基嫂」形同倒模，故節目甫播出即在網絡引發熱討，受歡迎程度絕對不輸「癡情基」王祖藍，網民除正評「扮女友的小姐真係似到笑壞人」及「個女朋友真係好似」外，更紛紛對靚女 Dancer 真身感到好奇！

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Naomi 化身「基嫂」一夜爆紅！原來原本佢戲份冇咁多，但因為佢表現太出色，所以製作組及舞蹈組臨時加戲畀佢！（圖片來源：TVB

原來飾演「基嫂」的 Naomi 2022年才正式加入舞蹈員生涯，三歲已開始學跳芭蕾舞的她，除已完成英國皇家芭蕾舞學院的專業資格課程，中五後轉往英國留學的她，主修英、數、商及舞蹈，最後以 3 A*獲得英國倫敦舞蹈學院 London Studio Centre 無條件錄取，並主修舞台劇。據知原本「基嫂」戲份並沒那麼多，只是由於 Naomi 表現太出色，排舞師及製作組才決定臨時加戲給她。

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Naomi 2022 年正式加入舞蹈員生涯，三歲開始學跳芭蕾舞，仲獲得過英國倫敦舞蹈學院 London Studio Centre 無條件錄取！（圖片來源：TVB

翻查 Naomi IG，發現入行只有短短兩年左右的她，演出經驗一點也不失禮，近期除了曾為尹光《尹光 Wank 宇宙巡邏演唱會》擔任 Dancer 外，亦曾參與馬浚偉《幸福‧春夏秋冬 Mastermic 演唱會 2023》，更以 Solo 姿態與馬浚偉同台演出，相當厲害。年紀輕輕的 Naomi，興趣相當廣泛，除了熱愛與三五知己四出打卡及旅行外，亦鍾情跳 K-Pop。雖然 Naomi 經常自嘲有肚腩，但觀乎她上載的照片身形卻相當標準，一雙逆天長腿更是相當吸睛，完美 Carry 任何造型，包括水著、旗袍以及誇張的舞台服飾等。

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Naomi 演出經驗豐富，仲要咩造型都完美 Carry。（圖片來源：TVB
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仲試過以 Solo 姿態與馬浚偉同台演出。（圖片來源：TVB

談到是次扮演「基嫂」好評不斷，Naomi 笑言歸功排舞師：「佢竟然諗到我同基嫂似樣，但因為準備時間好短，所以我主要都係靠上網搵相學吓佢平時嘅身體形態同笑容。我係到拍攝當日先真正同『基哥』夾動作，當時都好緊張唔知應該做啲咩，但祖藍好好不斷提出我哋可以做啲咩動作去互動，令效果出嚟更好。」

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Naomi 化身「基嫂」一夜爆紅！原來原本佢戲份冇咁多，但因為佢表現太出色，所以製作組及舞蹈組臨時加戲畀佢！（圖片來源：TVB）

Naomi 續指節目播出後，她成為不少好友的「笑料」，Naomi 說：「當晚我都有同班朋友一齊睇，佢哋一見到我出場就不停係咁笑，不停話真係好似。到第二日又有好多朋友打嚟話喺電視見到我好好笑，而且見到好多媒體包括 IG 同連登都有自己個樣，真係好驚訝，冇諗過呢個角色會咁受關注，真係非常感激製作部畀咗呢個演出機會我。」

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佢有份參與尹光《尹光 Wank 宇宙巡邏演唱會》演出，最右邊嗰位就係佢。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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