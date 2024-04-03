福祿壽訓練學院｜「基嫂」靚女Dancer起底！獲倫敦舞蹈學院無條件錄取

《福祿壽訓練學院》自上周日（3 月 31 日）晚首播後，連日來一直在網絡引發不少迴響，最令人意外的是，除了三位導師以及一眾優質及另類參賽者爆紅外，就連負責伴舞的 Dancer 也成功一夜爆紅，她就是在 Opening 表演中神還原「基嫂」（Chris Wong，也就是目前收押中的王青霞）的靚女舞蹈員 Naomi！由於 Naomi 無論髮型、外型、笑容及肢體動作均與「基嫂」形同倒模，故節目甫播出即在網絡引發熱討，受歡迎程度絕對不輸「癡情基」王祖藍，網民除正評「扮女友的小姐真係似到笑壞人」及「個女朋友真係好似」外，更紛紛對靚女 Dancer 真身感到好奇！