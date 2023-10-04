約埋班Friend去旅行｜朱敏瀚與靚女廚師慘食檸檬張振朗感性眼淚汪汪
旅遊節目《及時雨信貸呈獻：約埋班 Friend 去旅行》，今晚（4 日）10 點半翡翠台播映最後一集。今集是「反黑團友」完結篇，張振朗、賴慰玲（Winki）和朱敏瀚首個行程是學整朱古力，其間朱仔瘋狂出招撩靚女廚師，惟靚女廚師唔受落兼多番請朱仔食檸檬。之後三人大玩越野 Segway，朱仔和Winki 挑戰高難度動作時險些仆倒；振朗玩玩吓則突然嗌休息，Winki 趁機揶揄他：「又暈 Segway 浪，正廢柴！」翌日天都未光，三人便撐船仔去到悉尼大橋睇日出，惟「晨光第一線」出現時發生小插曲，令到三人無緣欣賞最完美日出，十分可惜。
去到節目尾聲，三人摸摸酒杯底訴心聲，更開啟感性 Mode 大派洋蔥！講到對大家的第一印象，Winki 坦言覺得朱敏瀚深不可測：「嗰時唔知佢諗緊咩，今次呢個Trip 認識佢多咗。」振朗笑言：「其實朱仔係一個宅男嚟。」Winki 衝口而出：「毒Ｘ，呢句 Cut 咗佢！」振朗則透露與朱仔拍攝《機場特警》時認識：「佢當時好似一個小 Baby，唔會點出聲，要瘋狂撩佢玩。」後來振朗做了一個驚人舉動成功與朱仔「破冰」，朱仔回憶起當時的畫面亦不禁爆笑！
再問到有甚麼心底話時，感性的振朗和 Winki 各自講了一句真摰的真心話，即時引爆全場淚點，場面感人。至於相對寡言的朱仔亦難得敞開心扉，對着 Winki說：「每次喺化妝間見到你，你都會叫我唔好望咁耐，因為你一定會喊。覺得你好似好大壓力咁，希望你將來流嘅係開心嘅眼淚。」之後再對住振朗說：「好多謝佢喺我演藝生涯中 Lead 住我，如果唔係喺《機場特警》遇到佢，我條路會係第二條路嚟。」感性的振朗聽畢感動到眼濕濕，更谷到面都紅晒！想知道「反黑團友」更多真情對話？密切留意今晚播出的《約埋班 Friend 去旅行》最後一集。