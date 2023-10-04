約埋班Friend去旅行｜朱敏瀚與靚女廚師慘食檸檬張振朗感性眼淚汪汪

旅遊節目《及時雨信貸呈獻：約埋班 Friend 去旅行》，今晚（4 日）10 點半翡翠台播映最後一集。今集是「反黑團友」完結篇，張振朗、賴慰玲（Winki）和朱敏瀚首個行程是學整朱古力，其間朱仔瘋狂出招撩靚女廚師，惟靚女廚師唔受落兼多番請朱仔食檸檬。之後三人大玩越野 Segway，朱仔和Winki 挑戰高難度動作時險些仆倒；振朗玩玩吓則突然嗌休息，Winki 趁機揶揄他：「又暈 Segway 浪，正廢柴！」翌日天都未光，三人便撐船仔去到悉尼大橋睇日出，惟「晨光第一線」出現時發生小插曲，令到三人無緣欣賞最完美日出，十分可惜。