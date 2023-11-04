羅密歐與祝英臺｜江美儀化身BigBoss指派殺手滅閨密羅密歐一家鄭子誠奸奸聯手
由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。
昨晚（3 日）劇情最大亮點，是羅家細媽杜拉（江美儀飾）終於現形，原來她不但暗地指示古怪槍手哥德（楊證樺飾）將「一樓一五閨密」全數滅口，對羅密歐（周嘉洛飾）一家亦有不軌企圖！昨晚杜拉與哥德就羅家三公子密峰（邵展鵬飾）之死秘密會面，杜拉先指責哥德殺鳯姐不力，再怪他殺死密峰打亂計劃：「佢係要死，不過唔係依家！」為免哥德再壞事，杜拉著哥德先行避風頭以免「節外生枝」，並答允哥德一定會為其找出萬事通/梁山伯（陳豪飾）。美儀該場戲全程霸氣盡現、眉頭眼額盡是奸險，相當好戲。據知下周劇情將揭開杜拉與羅家不為人知恩怨，當中更涉及一個關於杜拉身世的驚人秘密；另外杜拉與祝仁義（鄭子誠飾）還會「奸奸聯手」對付各人，暴走的美儀下周更會全方位展示視后功架，萬勿錯過。
終償多年心願 蔣祖曼拍吊威也戲勁興奮
昨晚另一高潮位，是陸和館老闆娘英華（蔣祖曼 Joman 飾）與殺夫仇人一槍釘（吳瑞庭飾）終極對決，英華的悲慘身世亦隨之曝光！英華因為額頭上的胎記，自幼遭到親生爸爸嫌棄，流落到第八區的她就在不知如何活下去之際，遇上了極痛錫她的亡夫；就在英華覺得最幸福之際，亡夫竟遭一槍釘冷血弟弟無理槍殺，英華遂殺死釘弟為亡夫報仇，才惹來一槍釘帶同手下踢館報仇。短短一幕講數戲，Joman 先後演繹了不屑、失落、幸福、憤怒及挑機五大情緒，完全是晒冷演技之作。雖然昨晚劇情最後留有懸念未知誰勝誰負，不過英華英姿颯颯單手拿槍、再以光速橫掃四名手下的場口令人驚艷，更獲封是「真神槍手」。據知下周英華將有更多大展身手及好槍法場面，首度接觸打戲的 Joman，笑言沒想過自己如此有天份，並預告將會為《羅祝》獻出「處女吊威也」：「期待咗好多年終於還到心願，我嗰日吊威也係超級開心同興奮，佢哋個個都話唔明，我話因為真係等咗呢個機會好耐。」Joman 正式吊威也當日相當興奮，除了拍片留念，更拉著陳茵媺一起做熱身，畫面搞笑。
爆陳豪邊食蕉邊忍笑尹詩沛演火爆姐搞到手瘀兼腎上腺素飆升
昨晚劇情亦有搞笑位，自萬事通住進陸和館後，火爆姐（尹詩沛飾）被其義氣性格及外型吸引，火力全開向其施展「姣攻」，其中一幕情深款款餵萬事通食香蕉場口，尹詩沛的瘋狂嗒糖樣配以陳豪嚇到冷汗直標的驚青樣，相映成趣！尹詩沛受訪時坦言拍攝時現場笑聲不絕：「所有在場工作人員、包括阿 Mo（陳豪）自己都係咁喺度笑，希望真係帶到歡樂畀觀眾。」另火爆姐的「Double 魚網戰鬥服」 配以風情萬種落樓梯姿勢亦相當爆笑，詩沛受訪時坦言角色很好玩：「個角色好立體，粗魯得嚟帶點溫柔、火爆得嚟帶點性感。」為了表達角色火爆面，尹詩沛笑言單是拍枱也拍到手瘀：「呢個角色經常大喜大怒，每一場戲都令我腎上腺素飆升，淨係拍枱都拍到隻手瘀曬。」詩沛亦大讚拍檔蔣祖曼可愛：「今次令我多咗一班好似屋企人咁嘅陸和館兄弟，同埋蔣祖曼真係好可愛，我真係好愛佢！」