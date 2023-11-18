羅密歐與祝英臺｜祝英臺壯烈犧牲化解恩怨陳茵媺死得好靚引熱議

由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），昨晚（17 日）翡翠台播出大結局，除了細媽 Dora（江美儀飾）害人終害己陣亡外，梁山伯（陳豪飾）及祝英台（陳茵媺 Aimee 飾）亦先後壯烈犧牲；前者為了救羅密歐（周嘉洛飾）中槍慘死，後者則因為失去山伯後失卻生存意志，選擇以「成全後輩圓滿愛情」為目的、結束生命追隨逝者。