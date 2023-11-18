羅密歐與祝英臺｜祝英臺壯烈犧牲化解恩怨陳茵媺死得好靚引熱議
由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），昨晚（17 日）翡翠台播出大結局，除了細媽 Dora（江美儀飾）害人終害己陣亡外，梁山伯（陳豪飾）及祝英台（陳茵媺 Aimee 飾）亦先後壯烈犧牲；前者為了救羅密歐（周嘉洛飾）中槍慘死，後者則因為失去山伯後失卻生存意志，選擇以「成全後輩圓滿愛情」為目的、結束生命追隨逝者。
自得悉山伯死訊後一心尋死的英台，為了令自己的殉情「更有價值」，決定「利用」自己和山伯的死亡，換取密歐與麗葉（游嘉欣飾）有情人終成眷屬。面對四大家族激烈反對密歐麗葉成婚，英台以密歐累死山伯為由要求羅祝兩家再度進行槍戰決鬥，若羅家獲勝、祝家及四大家族必須答允婚事。原本密歐與麗葉以為英台的犧牲只是「假死」及永遠消失於天南市，豈料決鬥前夕，英台借故將換上真彈的手槍送給密歐，結果成功如願被一槍打死，臨死前更幻想與山伯在另一個世界重逢，令網民大歎感動，尤其密歐與麗葉讀出英台遺書一幕，更有網民指睇到眼濕濕。
網民又指闊別九年再戰視壇的 Aimee 演技合格、容貌及身材亦保養得宜，顏值絕不輸給劇中任何年青女演員。對此游游昨晚現場睇大結局時，坦言覺得 Aimee「死得好靚」，並笑言為了一睹 Aimme 靚樣，拍攝當日有提早進入錄影廠；現場主持阮政峰即乘機追問 Aimee 為何「死得咁靚」，令 Aimee 啼笑皆非，只能強忍笑意害羞表示：「嗯！我都知嗰日係最後一場，所以拍之前我都有諗咗好耐點樣可以死得靚啲。」引發全場爆笑。
雖然結局篇最後兩大主角山伯及英台慘死，但二人最終齊齊化蝶，以另一種方式永遠在一起，同時亦成全了羅密歐與茱麗葉的愛情，結局最後一幕羅密歐一家三口笑著看著一對蝴蝶飛過的畫面，配以彩虹的出現，恍如是訴說著另一種團圓，兩對戀人均得了想要的愛情及自由，羅祝兩家的百年恩怨亦隨著英台的犧牲、勇敢及機智得以化解，整套劇的重要矛盾，都在大結局一一解決。