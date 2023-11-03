羅密歐與祝英臺｜羅毓儀被灌醉展現可愛表情包鄭子誠奸角回歸引網友熱議
由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。
《羅祝》連續兩晚（1 日及 2 日）劇情緊湊，除了重要配角阿梅（朱斐斐飾）、Hugo（衛志豪飾）及羅密峰（邵展鵬飾）先後中槍身亡，劇中奸角亦陸續露出狐狸尾巴，除了一早預告「久休復奸」的祝仁義鄭子誠外，祝老太（馬海倫飾）亦非善男信女，為了掩藏祝英喬（陳茵媺 Aimee 飾）真身是祝英台（陳茵媺分
飾），不惜派手下暗殺忠臣馬文才（徐榮飾）。事件曝光後，大受打擊的英台與祝老太決裂，並立志回復女兒身與內鬼祝仁義決一高下。昨晚英台以女兒身會見四大家族，集霸氣與亮麗於一身的 Aimee 相當醒神，與子誠的經典奸樣相映成趣，有網民大讚回憶返晒嚟：「咁先係我哋認識嘅鄭子誠」，亦有人搞笑留言：「就算子誠啲表情好無辜咁款，潛意識都係覺得佢奸奸地。」另有聰明的網民一早猜中祝老太有嫌疑，並指她與杜拉（江美儀飾）並列 Big Boss！
子誠向 Yuki 傳授醉酒演繹技巧：對眼要迷離啲
奸性漸露的仁義，昨晚還扮誠懇灌醉麗花（羅毓儀 Yuki 飾）套料，既緊張又惹笑。對於仁義無事獻殷勤，麗花起初表現戒備，但最後仍不虞有詐誤飲「菊花酒」；人設為「一杯即醉」的麗花，先是大力地將頭撼在飯枱上，再失驚無神「彈番起身」喪鬧仁義蝦女人，更揮拳打至仁義流鼻血。Yuki 受訪時笑指場口很好玩：「麗花呢個角色飲少少酒已經會發癲，咁因為劇入面子誠對麗花唔係咁好，所以佢醉咗後就將啲不滿發洩晒出嚟。」談到與子誠合作，Yuki 直指對方是很好的前輩：「一開始我對住佢都有啲緊張，但因為佢一嚟就散發住好親和嘅氣場，所以好快冇事。雖然子誠成日演反派，但佢私下非常 Nice，仲好有經驗，我記得我打佢時要做 double 位，我一有少少唔啱位佢已經即刻提到我，結果拍出嚟一、兩 take 已經好真。」本身不愛飲酒的 Yuki，更為了相關場口做功課：「我有去飲吓酒，feel 吓嗰種類似醉嘅感覺，同埋問吓子誠點樣會似啲，佢教我對眼唔好咁有神，要迷離啲同『pea』啲。」
除了緊張搞笑，前晚及昨晚亦不乏催淚位，尤其「一樓一五閨密」之一的阿梅
（朱斐斐飾）及羅家三公子密峰被槍殺後，眾人忍淚懷緬昔日與故友相處的快樂時光場口更是感人。昨晚密峰為救弟弟密歐（周嘉洛飾）慘成哥德（楊證樺飾）槍下亡魂！就在密歐、密林（吳子冲飾）及密田（徐文浩飾）等人痛心懷緬好兄弟之際，鏡頭穿插英台拿著年青時悼念亡父及亡兄寫下的日記，當中一句：「當一個人走咗，只要在乎佢嘅人將開心嘅回憶永遠留喺心入面，咁一個人就死而無憾」，與密峰死時情景巧合地呼應，獲網民留言指拍得不錯：「原來羅密歐經歷緊英台經歷過嘅事，唔怪得劇名叫《羅密歐與祝英台》。」其實「一樓一五閨密」由開劇至今在網絡掀起不少話題，除被指很「嘈吵」及「帶動劇集氣氛」後，眾人的扮相亦是焦點所在，當中以史穎喬飾演的 Daisy 及斐斐飾演的阿梅最為吸睛；造型可見，斐斐每次出場均例牌展示美好身段！原來斐斐並非天生葫蘆身形，曾是肥妹仔的她，全靠後天努力維持均衡飲食及勤力做運動保持體態，更會專誠針對下身多做修身運動。