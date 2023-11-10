羅密歐與祝英臺｜蔣祖曼變殺人狂尖叫開槍搶鏡陳豪拍咀戲陳太備案
由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。
陳茵媺感動喊樣勁靚
昨晚（9 日）一集劇情驚爆，英台（陳茵媺 Aimee 飾）到第八區探堂妹英華（蔣祖曼飾）時重遇梁山伯（陳豪飾），山伯激動擁抱英台並決定齊齊離開第八區。不過為了陪英華兒子皓仔（何珀廉飾）慶生，山伯答應延後離開，英華亦趁最後機會向山伯表白，但最終明白事理的英華大方「放生」山伯，並向「梁祝」送上祝福。可惜皓仔卻未能如英華一樣接受現實，嬲至離家出走的他最終被發現倒斃荒山野嶺，極度心痛的英華遂發狂追尋殺子真兇，最終向涉事的羅家保鏢（戴耀明）瘋狂連開接近二十槍，場面震撼！據知被仇恨沖昏頭腦的英華，今晚（10日）一集開始暴走並對羅家大開殺界，羅家大少密林（吳子冲飾）將身陷危機。奸到出汁的祝仁義（鄭子誠飾）利用親生女兒英華的怒火作為與 Dora 杜拉（江美儀飾）交換條件之餘，並乘機對付英台，誘騙英華與英台決鬥兼爭做祝家話事人。另昨晚與山伯破鏡重圓的英台，有了愛情滋潤兼回復女兒身的她女人味 level up，尤其感動喊樣更是靚樣返晒嚟。
昨晚亮點落在飾演英華的蔣祖曼（Joman）身上，尤其當得悉找到殺子真兇後充滿仇恨的眼神、以及一邊聲嘶力竭尖叫、一邊瘋狂連環開槍的狀態極具穿透力，Joman 坦言拍畢後確實需要時間平伏：「我每次接到新劇本做功課時，個情緒都會隨住代入角色嘅心路歷程起起跌跌，過程係好痛苦，但我好享受。但嗰種情緒去到拍攝現場我會掉晒佢，然後等對手交嘢畀我再接番。拍殺戴耀明嗰場戲時，我係諗如果一個人身邊最親嘅人畀人殺死咗，報仇成功後嗰種痛恨又暢快嘅宣洩係冇可能收埋，拍完嗰種痛真係需要啲時間去平伏。」談到「放生」山伯一幕要主動獻吻，Joman 笑言事前為了應否向 Aimee「備案」大感掙扎：「我唔知點講好，好似講咗仲尷尬咁，最後我都係上星期宣傳時，人哋問起呢件事 Aimee 先知，佢都話佢唔介意，但就問我邊一集錫，佢話要準備揞眼。」Joman 更笑言英華這個角色對她來說「很大膽」：「我有同監製講話佢好大膽，玩槍、唱歌、跳舞、彈琴四樣嘢我都唔識，但佢搵我做。」
英華囝囝原來係音樂小王子
另翻查資料，現年 12 歲的珀廉真身是音樂小王子，擅長彈奏鋼琴及小提琴的他，並曾獲得多個香港及國際鋼琴比賽獎項。珀廉的演出經驗亦不少，先後演出過劇集《愛‧回家之開心速遞》、《七公主》、《把關者們》及《美麗戰場》等。談到劇中「囝囝」，Joman 笑指陳豪曾搞笑問她是否出動「私伙」拍劇：
「佢話我哋好似樣，連珀廉媽咪都係咁講。」Joman 笑指珀廉是拍劇現場音樂總監兼十分乖巧：「我記得拍佢死嗰場戲，嗰排天氣凍，佢件衫好單薄，佢完全冇話過辛苦，一日唔嗌 cut 機，佢都唔起身。」