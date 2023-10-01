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羅密歐與祝英臺｜陳茵媺陳豪11年再合作爆料冇咗個老婆翡翠臺熱播

tvb娛樂
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由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》，將接棒《你好，我的大夫》、由 10 月 16 日起逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。

首輪預告曝光梁山伯與祝英台的親吻場口。
首輪預告曝光梁山伯與祝英台的親吻場口。（圖片來源：TVB）

超現實故事背景 VS 百年家族恩怨

「要換取最大的愛就要付出」，以後現代架空世界為背景的《羅密歐與祝英台》（以下簡稱為《羅祝》），故事圍繞四位主角祝英台（陳茵媺飾）、梁山伯（陳豪飾）、羅密歐（周嘉洛飾）及朱麗葉（游嘉欣飾）發展，既有淒美浪漫的愛情元素，亦有火花四濺的型格動作場面，滿載官能刺激，既創新又破格。《羅祝》故事發生在超現實世界，講述同樣富甲一方的羅家及祝家歷盡百年恩怨，雖然平日不相往來，但每五年便會以槍戰形式決鬥，為著面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算，四位主角的愛情故事就是在如此背景下誕生，箇中波折及困難可想而知。

陳茵媺喺劇中身手不凡。
陳茵媺喺劇中身手不凡。（圖片來源：TVB）

耳熟能詳的名字‧不一樣的人設和故事

雖然四位主角的名字耳熟能詳，但四位的人設及際遇卻顛覆了大眾對四大愛情經典人物的認知。根據無綫昨晚（9 月 30 日）及今晚發放的四條首輪劇集宣傳預告，四位主角設定分別為「智勇雙全祝英台」、「槍法如神梁山伯」、「仁心仁術羅密歐」及「反叛率真朱麗葉」，除曝光了兩 Pair 情侶的甜蜜親吻鏡頭，每條宣傳片後的動畫版主角介紹亦別具心思。更令人驚喜的是，四位主角除了位位都槍法如神、有型過人，性格亦各有記憶點，祝英台全程唧都唔笑 Cool 到爆；梁山伯賴皮市儈勁愛搵人笨；羅密歐謙厚有禮，志願是成為幫到貧苦大眾的仁醫；朱麗葉熱愛刺激，為了最愛的槍械及羅密歐，多番犯禁與祝家玩對抗。

但實際上佢係一個神槍手。
但實際上佢係一個神槍手。（圖片來源：TVB）

《羅祝》自開拍以來一直備受矚目，除了鑽石級演員陣容及幕後班底讓人引頸以待，相隔 11 年才再度於劇集同框的著名恩愛夫妻陳茵媺（Aimee）及陳豪（阿Mo）亦是全城焦點，《羅祝》更是 Aimee 婚後首部「復出」劇集。是次是 Aimee與阿 Mo 戀愛後首度挑戰演 CP，原來要真情侶/夫婦演情侶並非易事，雙陳笑指難度在於要壓抑自己對對方的感情，Aimee 笑言：「因為今次個角色同真實嘅自己

《羅密歐與祝英台》嘅故仔係發生喺一個後現代嘅架空世界，稍後劇組將公開劇集必睇場景位，敬請期待。
《羅密歐與祝英台》嘅故仔係發生喺一個後現代嘅架空世界，稍後劇組將公開劇集必睇場景位，敬請期待。（圖片來源：TVB）

完全唔同，都好大挑戰，要盡量收埋平時嘅自己，除咗講嘢唔可以太女仔，仲要收番起自己平時對住老公嘅眼神同小動作，要將自己從現實中抽離番。」阿 Mo則搞笑感嘆拍劇期間猶如「冇咗個老婆」，但仍強調全力支持 Aimee 復出追夢。除了「雙陳 CP」，首演情侶的新生代組合「洛游 CP」亦勁有突破。以搞 Gag、貪玩、語速快馳名的嘉洛仔，今次雖然仍會發揮搞笑本色，但卻多了「深情」元素，劇中熱愛莎士比亞的他，周不時會大拋「莎式金句」顯內涵玩浪漫，更會排除萬難誓要與一見鍾情的朱麗葉愛到底，加上人設善良，入屋指數高企。至於以清純乖乖女形象見稱的游游，除了曲髮造型登場突顯角色 Wild 感，更會首度挑戰大量型格開槍場面，同樣值得期待。

陳豪飾演嘅梁山伯表面上係一個市井之徒。
陳豪飾演嘅梁山伯表面上係一個市井之徒。（圖片來源：TVB）
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