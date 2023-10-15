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羅密歐與祝英臺｜陳茵媺陳豪情侶拉筋做足熱身與周嘉洛譜出面具之戀

tvb娛樂
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由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），將接棒《你好，我的大夫》、由 10月 16 日起逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。

楊證樺
楊證樺（圖片來源：TVB）

由陳豪（阿 Mo）及陳茵媺（Aimee）夫妻檔領銜主演的《羅祝》，主打兩條感覺及發展截然不同的愛情線，分別是愛得兜轉的祝英台（陳茵媺飾）與梁山伯（陳豪飾），以及一見鍾情的羅密歐（周嘉洛飾）及茱麗葉（游嘉欣 游游飾）。為了令為愛情不顧一切的羅茱更鮮明，周嘉洛這次不再搞笑、轉玩文藝浪漫 tone 莎士比亞上身大拋愛情金句；向來以清純見稱的游游，則轉玩任性不羈路線搏盡無悔，而羅茱一見鍾情的面具舞會，更是劇中不能錯過的浪漫場景之一。
另劇中華麗而又刺激的連串動作及花式槍戰場面亦是重要賣點之一。除了雙陳夫妻檔打到飛起，首嘗打女滋味的游游亦是身手不凡，劇中愛槍如命的她除了百發百中，拳腳功夫亦相當了得。為了令一眾演員打得逼真又有型，劇組早於開劇前三個月已為眾演員提供密集式動作特訓，包括開槍、轉槍、滾地及拳腳訓練等，無綫娛樂新聞台更直擊了阿 Mo、Aimee、游游及楊證樺的特訓情況，Aimee 與阿Mo 的情侶拉筋更是相當吸睛。四位演員無論反應、靈敏度及柔軟度均相當高，Aimee 的逆齡馬尾 Look 及游游的柔軟身手更甚有驚喜，對此游游笑言：「好彩我本身有玩開 boxing，同有拉開筋。」事前專誠上武術堂作準備的的游游，又笑指受訓後能力值倍升：「我依家武力值最大，唔好得罪我呀！」並謂對自己十分喜歡其中一幕避子彈場口。

陳茵媺
陳茵媺（圖片來源：TVB）

陳茵媺拉筋絕不偷懶：腿要拉到做到一字馬咁鬆

闊別九年重返拍劇崗位的 Aimee 特訓期間亦狀態甚弗，其中一個跪地後緊接翻滾、再起身轉槍再開槍的動作做得流暢有型；Aimee 坦言為了打得更清脆俐落，十分重視事前特訓，包括熱身的拉筋動作：「腿要拉到差不多做到一字馬咁鬆、踢腿先可以踢得好高，咁樣出嚟先真係似識打。」為了將每個動作均練至「滾瓜爛熟」，Aimee 雙手、雙腳及膊頭曾分別撞瘀及受傷。而之前拍攝《殺手》時累積不少打戲經驗的陳豪，受訓期間表現自如，尤其轉槍部分更是有型有款。自封「冇打演員」的陳豪直指打戲最緊要做足準備：「其實大家都唔知到時邊個要揸

陳茵媺雖然練到周身傷，但依然無阻佢想拍好每一場打戲嘅熱誠。
陳茵媺雖然練到周身傷，但依然無阻佢想拍好每一場打戲嘅熱誠。（圖片來源：TVB）

槍、邊個要雙槍架，所以都係練定基本嘢先，希望到時減少到拍攝時間。」相當敬業。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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