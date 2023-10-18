羅密歐與祝英臺｜陳豪自抽笑彈周嘉洛遭五鳳姐圍攻李漫芬與朱斐斐熱鬥
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由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。
昨晚（17 日）絕對是兩代小生陳豪及周嘉洛鬥放笑彈的一集！飾演萬事通的陳豪，為了賺取豐厚酬金，在「全民槍王大賽」中擔任人肉標靶；原本得戚又淡定的他，眼見同伴不幸身亡，即萌生縮沙念頭，可惜因電椅電力太強，即使萬事通如何出力抗衡，亦難頂電流頻頻「被打飛上天」瘋狂被射…最終萬事通暈倒當場，獲身為醫生的羅密歐（周嘉洛飾）施救兼人工呼吸…
陳豪在該幕完全將搞笑功架展露無遺，除了「黑面」造型、被電至面容扭曲及雙手痙攣的狀態甚為爆笑；被彈至半空時的佻皮伸脷，以及安慰同伴時的自抽金句：「你青都面晒喎」（陳豪經典金句為「紅都面晒」）亦充滿喜感，網民大讚搞笑。陳豪事後謙稱是劇本功勞，並透露有自加痙攣及伸脷等小動作強化喜感：「今次個角色幾好玩，我一直都鍾意演喜劇，作為藝人我哋主要都係想娛樂觀眾。因為劇本個笑位寫得好，畀我哋作為幕前嘅有空間去放啲自己嘢落去強化個喜感，劇本有，編審有、監製有、演員就有，觀眾就能夠感受到。」
陳豪在該幕完全將搞笑功架展露無遺，除了「黑面」造型、被電至面容扭曲及雙手痙攣的狀態甚為爆笑；被彈至半空時的佻皮伸脷，以及安慰同伴時的自抽金句：「你青都面晒喎」（陳豪經典金句為「紅都面晒」）亦充滿喜感，網民大讚搞笑。陳豪事後謙稱是劇本功勞，並透露有自加痙攣及伸脷等小動作強化喜感：「今次個角色幾好玩，我一直都鍾意演喜劇，作為藝人我哋主要都係想娛樂觀眾。因為劇本個笑位寫得好，畀我哋作為幕前嘅有空間去放啲自己嘢落去強化個喜感，劇本有，編審有、監製有、演員就有，觀眾就能夠感受到。」
另羅密歐誤墮「一樓一重擊五連環」亦十分爆笑，為了尋找一見鍾情的茱麗葉（游嘉欣飾），羅密歐誤闖一樓一，並先後被 Iris（吳綺珊飾）、Rose（李漫芬飾）、Daisy（史穎喬飾）、小梅（朱斐斐飾）及杜鵑（蘇麗明飾）單拖及聯手生擒，場面搞笑又混亂，尤其嘉洛仔不知所措的驚青反應更是場口亮點。五女之中以李漫芬最為搶焦，由於不甘被羅密歐派檸檬，Rose 一把眼淚鼻涕嗌生嗌死，最終成功誘騙「再坐一會」的羅密歐吃了一碗盛惠 5 千元的紅豆沙！雖然只是搞笑場口，但李漫芬七情上面之餘更數度眼泛淚光，十分入戲。另以肚兜熱褲造型上陣的朱斐斐，無論打扮或是表情均是搏到盡，同樣搶戲。
「逆齡」羅毓儀憑可愛樣彈出
除搞笑場口，昨晚亦不乏浪漫談情戲，偷渡到海北市參加「全民槍王大賽」的茱
麗葉，因比賽期間意外洩露身份遭追捕，羅密歐見狀即上演英雄救美，拖著茱麗葉衝開人潮，兩人冒雨在街上拔足狂奔之餘，更不時對望兼甜笑，場面既浪漫又唯美。嘉洛及游游事後笑言為了營造浪漫氣氛，二人跑足全晚，嘉洛說：「嗰場戲係 book 晒水車，跟住我哋就要好唯美咁跑出嚟。」游游補充說：「都唔知跑咗幾多次，總之跑咗成晚，但睇番 playback 真係好驚嘆，冇諗過原來跑步都可以咁浪漫。」劇中與茱麗葉形影不離的麗花（羅毓儀 Yuki 飾），亦在網上掀起熱討，昨晚以少女居家睡衣 Look 登場的 Yuki，獲不少網民直指可愛又靚女，並謂希望Yuki 假以時日可升呢女一！
圖片來源：（圖片來源：TVB）