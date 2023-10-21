羅密歐與祝英臺｜陳豪周嘉洛冷天潛水拍攝驚險戲碼網民讚好夾
由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。
游游拍咀戲最難係忍笑？嘉洛拍咀戲慘被攻擊？
相關場口由美術總監馬光榮精心設計，旋轉木馬、魔鏡及皮影戲等陳設均是為了凸顯童話感。馬光榮透露安排茱麗葉穿盔甲別具意義：「想帶出其實係茱麗葉救咗羅密歐呢個訊息。」愛得癡纏又轟烈的羅茱在劇中有大量 Kiss 場口，游游與嘉洛坦言是二人拍劇以來錫得最多一次，嘉洛更笑言錫到無感：「我哋拍 kiss 戲去到後期已經錫到冇感覺。」游游則指最難是忍笑：「我哋未正式拍劇前已經要錫，我記得係拍宣傳片，總之每次見到嘉洛我都想笑，拍宣傳片時笑咗好耐。」嘉洛聞言無奈謂：「真係好唔尊重。」又補充指因錫游游錫得太多，成為幕後工作人員「攻擊」對象。
讚陳豪 120 分好前輩
除了「周游 CP」、「豪洛配」亦很搶，昨晚二人無論同床戲、或是爆笑偷渡場口均相當合拍，獲網民大讚好睇：「佢水哋幾夾」。談到偷渡場口，原來「豪洛」不但要在冷天落海拍攝，更要合作撐艇，嘉洛笑言頗有難度：「因為好講求同步嘅節奏，雖然當日有啲凍，但難得落海，都有喺休息時間去游吓水。」談到與陳豪默契十足，嘉洛笑言在對方身上獲益良多：「係任何方面都有嘢學！佢係 120 分好前輩！」劇中飾演熱血醫生兼愛情狂的嘉洛，更獲讚「洗底」成功：「冇咗廢青安嘅味道，似純情小白兔。」
另一亮點是祝英台（陳茵媺飾）一人大戰八大流氓，Aimee 雙手同時舉槍之餘、
更 360 度大右環迴掃射敵方，相當大型。Aimee 透露拍攝時頗有壓力：「因為一來要夾鏡頭，二來啲爆炸場口又唔可以重拍，大概拍咗兩次左右就完成，我哋之前
都係咁練。」昨晚劇情講到祝羅兩家為了五年一度的世紀決鬥尋找出戰槍手，可
惜兩邊的心水人選最終因不同原因未能代表出戰，為了解決危機，羅太 Dora（江
美儀飾）親自出手、以 1,000 萬厚酬利誘萬事通代為出賽，而萬事通的真正身份「神槍手梁山伯」亦因而曝光。