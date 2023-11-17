^陳豪^神級跳躍翻滾

羅密歐與祝英臺｜陳豪神級跳躍翻滾力爆表周洛豪CP神同步入羅家網友猜測梁山伯今晚領便當

tvb娛樂
東方新地
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由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），今（17 日）晚 8 點半翡翠台播出大結局。

（圖片來源：TVB）

昨晚（16 日）英華（蔣祖曼飾）大義滅親殺死仁義（鄭子誠飾）後，決心離開祝家返回第八區，臨走前向英台（陳茵媺 Aimee 飾）及山伯（陳豪飾）送上祝福。解決仁義後，英台做回祝家話事人，並嘗試幫密歐（周嘉洛飾）及麗葉（游嘉欣飾）爭取成婚，可惜遭四大家族極力反對…另邊廂，為了從細媽 Dora（江美儀飾）手上救回大哥密林（吳子冲飾）及二哥密田（徐文浩飾），密歐在山伯陪伴下殺返羅家，二人拍住上與羅家保鏢展開激烈槍戰，最終卻因 Dora 挾持密林令拯救行動陷膠著狀態…

英華大義滅親，獲讚英明又果斷！
英華大義滅親，獲讚英明又果斷！（圖片來源：TVB）

陳茵媺「心心腰果眼」電力驚人

昨晚陳豪（阿 Mo）拍住嘉洛殺入羅家救人一幕相當有型，不但揸槍姿勢有型有款兼眼神凌厲，更施展超凡跳躍及奔跑功架，其中一連串開完槍轉身 180 度後再飛躍上沙發的動作，加上與嘉洛「神同步」的翻滾動作，獲網民大讚寶刀未老兼型到爆！這邊廂山伯與密歐拍住上大戰壞人驚險刺激，另邊廂獨自留守祝家的英台則冧玩山伯出發前精心設計的「猜謎尋寶」遊戲，並不時展示「心心腰果眼」及甜美笑容，電力驚人！昨晚另一阿 Mo 及 Aimee「寓拍劇於晒恩愛」場口，還有山伯與英台恩愛吃早餐一幕，全程冧到痺的二人不時甜蜜互望之餘，山伯更因口花花遭英台整份三文治質入口，配以英台扁嘴撒嬌的畫面，令不少網民大嘆「甜到惹蟻」。由於之前一直有傳《羅祝》大結局將有重要角色死亡，如今臨結局前山伯與英台如此甜蜜，不少網民均擔心二人最終未能大團圓，更預計梁山伯極有可能因為要救羅家壯烈犧牲，並好奇最終與四大愛情經典角色同名的主角、能否突破傳統有情人終成眷屬，還是與原著一樣悲劇收場！

陳豪嘅跳躍力真係唔係講笑，難怪啲人大讚佢寶刀未老。
陳豪嘅跳躍力真係唔係講笑，難怪啲人大讚佢寶刀未老。（圖片來源：TVB）

鄭子誠「奸句」成最新網絡潛力圖

另「奸人專業戶」鄭子誠;則因劇中一句「吔屎啦你」在網上掀起熱話！事緣無綫官方網站日前上載一條惡搞祝仁義劇中經典對白的宣傳片，將「吔屎啦你」套用在不同的辦公室情景中，結果引發網民熱烈轉載及討論，並笑指子誠甚有潛質挑戰張學友多年前「創立」的經典金句原圖：「音樂情人挑張學友機」、「將會成

各有各型
各有各型（圖片來源：TVB）

為最新最合適嘅 gif」、「最新表情包」、「咁先似鄭子誠」。更搞笑的是，由於事件持續在網上發酵，最終就連吳業坤亦被吸引亂入留言區「派花生」，並跪求小編照辦煮碗為他炮製爆笑 gif 圖。

神同步翻滾。
神同步翻滾。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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