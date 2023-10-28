羅密歐與祝英臺｜夫妻檔Chok神陳豪VS甜美陳茵媺熱舞大戰鄺潔楹徐文浩長短腳之戀引關注
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由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。
昨晚（27 日）一集誕生新一條感情線，看似針對羅密歐（周嘉洛飾）及茱麗葉（游嘉欣飾）的「黑面神」Molly（鄺潔楹 Judy 飾），不但本性不壞，更是長情兼性情中人！昨晚 Molly 欲舉報偷渡到海北市的茱麗葉，茱麗葉講數期間踢爆 Molly性格尖銳主因是欠缺勇氣追尋真愛。與密歐二哥密田（徐文浩飾）青梅竹馬的Molly，原來雙方一早已暗戀對方，但鑑於 Molly 小時候是肥妹仔，Molly 的自卑加上密田愛面子，以致即使兩情相悅亦未能走在一起…經茱麗葉點醒後，Molly主動向密田說出心底話，密田則以「無論你肥定瘦，我都咁鍾意你」甜爆回應，最終多番兜轉的二人終於做成情侶，譜出「長短腳之戀」炮製最萌身高差。自劇集開播，飾演 Molly 的 Judy 掀起不少話題，除不時有機會在劇中一展「驚人」歌喉，服裝造型也是件件「戰鬥格」，亮點除了魚網絲襪配搭修長美腿，還有高髻馬尾。之前在《新四十二章》中憑巨型爆炸頭贏盡焦點的 Judy，直指是次髮型令她更易代入女強人 mode：「團隊一開始係想造型上畀人感覺 Cool 啲，所以Set 咗長馬尾、同埋唔畀將啲頭髮放落嚟；我都覺得梳咗呢個頭後個人多咗份堅強感，配合到角色嘅女強人 Feel。」Judy 又指角色性格與真人很大反差：「要提住自己唔好咁多笑容，平時我份人鍾意嘻嘻哈哈。」談到角色造到多變又嬌艷，Judy 笑言：「啲衫係有啲性感，同埋成日都有魚網絲襪，我都有問點解個角色咁硬朗會咁著？後尾我就明白係想展現角色型格、自信一面，之後都會有啲露腰同貼身設計嘅衫，全部都好型，希望大家鍾意。」Judy 又預告在之後播出的集數中將會有非常情緒化的演出，並謂期待觀眾見到「不一樣的鄺潔楹」。
昨晚另一亮點，是陳豪及陳茵媺夫妻檔合體跳舞！劇情講述祝英喬/英台（陳茵媺Aimee 飾）得悉萬事通（陳豪飾）真身是梁山伯後，多次借意親近及試探，並對山伯與社工謝姑娘（黃碧蓮飾）過從甚密打翻醋罈；對於英喬「古怪」行為，山伯竟有心動感覺，惹來性取向疑雲之餘，更一度以為英喬喜歡的是謝姑娘，三人連環錯摸爆笑連場。最終英喬/英台憑與山伯定情信物陀錶，認定山伯未忘情，並在山伯醉倒時偷吻對方，場面浪漫。昨晚山伯與英台甜蜜共舞場口亦相當可觀，
除陳豪連環誇張 Chok 樣笑料十足，Aimee 甜美笑容 N 連環亦甚有殺傷力，二人一 Chok 一甜甚是合拍！
圖片來源：（圖片來源：TVB）