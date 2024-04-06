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聲夢週六晚震撼登場｜任凱晴驚艷清唱 羅毓儀遊戲失誤成焦點

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《聲夢傳奇》家族首個音樂綜藝《新濠風尚呈獻：聲夢1+2》逢周六晚 8 點翡翠台播映，節目主持森美召集《聲夢》兩季畢業生齊齊玩音樂玩遊戲，更會衝出香港玩到去澳門！節目每集均會邀來「Sing」級外援嘉賓，與一班《聲夢》畢業生玩到癲！

森美擔任主持。（圖片來源：TVB）
森美擔任主持。（圖片來源：TVB

今集內容同樣豐富又爆笑，《聲夢》畢業生分成兩隊大比拼，分別是紅隊的 Venus（林沚羿）、Aeren（文凱婷）、Maggie（趙頌宜）、Desta（李茵彤）、火雞（孫漢霖）、Kim（金永衡）、Rock（何晉樂），對戰藍隊的 Felix（林智樂）、Sherman（潘靜文）、Duncan（侯雋熙）、Zayden（彭家賢）、Angel（劉詠彤）、Pamela

紅隊成員（上排左起）：火雞（張漢霖）、Kim（金永衡）、Rock（何晉樂）；（下排左起）：Venus（林沚羿）、Aeren（文凱婷）、Maggie（趙頌宜），另外仲有Desta（李茵彤）。（圖片來源：TVB）
紅隊成員（上排左起）：火雞（張漢霖）、Kim（金永衡）、Rock（何晉樂）；（下排左起）：Venus（林沚羿）、Aeren（文凱婷）、Maggie（趙頌宜），另外仲有Desta（李茵彤）。（圖片來源：TVB

（趙小婷）和 Crystal（梁芷菁），紅、藍隊分別請來羅毓儀（Yuki）、譚嘉儀擔任嘉賓齊齊玩轉澳門。

紅隊同藍隊分別邀來羅毓儀（圖 11 右 2）及譚嘉儀（圖 10 左 2）擔任嘉賓。（圖片來源：TVB）
紅隊同藍隊分別邀來羅毓儀（圖 11 右 2）及譚嘉儀（圖 10 左 2）擔任嘉賓。（圖片來源：TVB

在首個熱身遊戲「我有你冇」，每隊輪流派人講出認為僅自己做過、對面隊沒人做過的事，當中最嚇窒全世界莫過於 Duncan 自爆試過用手摸曱甴，成功一挑七贏盡 7 分，到底背後有甚麼原因？而曾參演《蜘蛛俠 2》的 Venus 則以演出過荷里活電影「KO」敵方，雖然 Duncan 亦為《蜘蛛人：穿越新宇宙》中的蜘蛛俠配過音，可惜卻因為一個原因「飲恨落敗」，到底又是甚麼？

遊戲「我有你冇」中，Venus 話自己拍過荷里活電影《蜘蛛俠 2》，成功「KO」對面隊！（圖片來源：TVB）
遊戲「我有你冇」中，Venus 話自己拍過荷里活電影《蜘蛛俠 2》，成功「KO」對面隊！（圖片來源：TVB

羅毓儀自稱聆聽奪 5**卻擁「金魚記憶」？

轉戰澳門的遊戲環節同樣精彩，共分三個回合進行的「你吹我唱爆波波」，各隊每回會需各派出一隊員輪流唱歌，該隊員不用唱歌時需盡快爭取時間吹脹敵隊的氣球，最快吹爆者便可得分。當中兩隊嘉賓羅毓儀與譚嘉儀對戰時，Yuki 十分驚青，一度唱到震晒音。《聲夢傳奇 2》冠軍 Jasmine（任凱晴）於「倒播估歌仔」遊戲時隔空登場，負責錄音出題給兩隊估歌仔，兩隊各員需輪流模仿倒播歌詞並競猜是哪一首歌，製作組即場錄音後會再將錄音倒播回復「歌曲原貌」。紅隊的羅毓儀賽前雖自稱聆聽考試曾奪 5**最優異成績，但比賽時卻因「金魚記憶」累事，聽到隊友們一頭霧水，慘成老鼠屎。

羅毓儀同譚嘉儀 battle「你吹我唱爆波波」。（圖片來源：TVB）
羅毓儀同譚嘉儀 battle「你吹我唱爆波波」。（圖片來源：TVB）

羅毓儀校園搖滾 Look 唱《Idol》勁搶焦

今集繼續有「搶 Fo 大作戰」，此遊戲可謂挑戰體能極限，兩隊需在四部不同位置的相機前擺出特定歌曲 MV 的經典甫士，當中羅毓儀更玩到連仆兩次，繼續「老

羅毓儀玩到仆倒，仲連仆兩吓，認真陰功豬！（圖片來源：TVB）
羅毓儀玩到仆倒，仲連仆兩吓，認真陰功豬！（圖片來源：TVB）

鼠屎」！想知到底最終哪組勝出？節目自有分曉。除了多項音樂遊戲，還有「澳門聲夢擂台」battle 動漫主題曲，穿露肩裝示人的譚嘉儀打頭陣獻唱《美少女戰士》，同場加映羅毓儀、Rock、Angel 及 Felix 挑戰日語主題曲《Idol》，炒熱現場氣氛！

譚嘉儀穿露肩裝獻唱《美少女戰士》。（圖片來源：TVB）
譚嘉儀穿露肩裝獻唱《美少女戰士》。（圖片來源：TVB）

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（圖片來源：TVB）
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