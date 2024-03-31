聲夢12｜炎明熹華麗變奏《Crytsal Clear》 音樂遊戲新體驗 翡翠臺盛大首播
《聲夢傳奇》家族首個音樂綜藝《新濠風尚呈獻：聲夢1+2》將於今晚（30 日）起、逢周六晚 8 點翡翠台播映。節目主持森美召集《聲夢》兩季畢業生齊齊玩音樂玩遊戲，更會衝出香港玩到去澳門！此外，節目每集均會邀來「Sing」級外援嘉賓，與一班《聲夢》畢業生玩到癲！
首集內容豐富又爆笑，《聲夢》畢業生分成兩隊大比拼，分別是紅隊的 Aska（張馳豪）、火雞（孫漢霖）、Rock（何晉樂）、Felix（林智樂）、Desta（李茵彤）、Vivian（江廷慧）、Aeren（文凱婷）和 Venus（林沚羿），對戰藍隊的 Janees（黃洛妍）、Sherman（潘靜文）、Duncan（侯雋熙）、Zayden（彭家賢）、Angel（劉詠彤）、Aster（劉芷君）、Pamela（趙小婷）和 Crystal（梁芷菁），紅、藍隊並分別請來谷婭溦、糖妹擔任嘉賓齊齊玩轉澳門。
今集重頭戲落在人氣王炎明熹（Gigi）身上，Gigi 現身澳門與澳門科技大學的中樂團合作演出。據知錄影當日氣溫只得 7 度，但 Gigi 為了配合中樂主題，專誠以黑色中式露背領戰衣上陣，大晒型格風仙氣，亦突顯 Gigi 的專業態度！Gigi 以極動聽聲線獻唱劇集《新聞女王》插曲、中樂版《Crytsal Clear》，令人聽出耳油；Gigi 獻唱完畢返回座位後即穿回招牌「熊啤啤」毛毛長外套保暖，盡顯少女心！之後紅、藍兩隊上演大對決，藍隊的糖妹、Sherman、Duncan、和 Zayden 獻唱西
樂版《大會堂演奏廳》，對戰紅隊的谷婭溦、Felix、Desta、和 Vivian 獻唱中樂版《逃生門》，兩隊演出各有韻味，想知道到底最終哪隊獲勝？節目自有分曉！Janees 大晒反差萌 可愛雞仔聲搶 Fo
遊戲環節同樣精彩，熱身遊戲「你估我唔到」笑料十足，玩法是每隊派一個人負責估，另一隊人則要瘋狂扮聲，務求令估的那位認不出自己；平時斯斯文文的Janees 大晒反差萌、扮雞仔聲驚為天人﹔到 Vivian 估的時候，則連對方甚麼髮型也估到，相當厲害！被估中的隊員則會被隊友懲罰，場面過癮！
「好勝魔人」谷婭溦 VS「運氣王」糖妹
澳門方面同樣好玩，谷婭溦、糖妹和一班《聲夢》畢業生玩得不亦樂乎，齊齊大晒靚聲和好「舞」功！遊戲「80 秒輪住跳」中，每隊隊員接力跳舞，最後一位隊員要以最接近目標時間 80 秒完成演出，較接近目標時間完成指令隊伍將為之勝
出。各人按照不同年代及類型歌曲，配合搞笑的舞姿勁舞比拼一番，火花十足！溦溦與糖妹又分別化身「好勝魔人」及「運氣王」大激鬥，溦溦過程中更遭狠批「聲大冇準」，事關在遊戲「究竟邊個唱」中，溦溦每次都好肯定兼聲大大的指出藍隊誰利用變聲器真正唱歌，結果弄得笑料百出，想知二人到底幾咁有綜藝喜感，敬請留意今晚首播的《聲夢 1+2》。