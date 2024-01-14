聲生不息家年華｜容祖兒公主待遇引爆全場，韋禮安獲四川辣妹熱情接待

話題性大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的壓軸篇《聲生不息 家年華》，今季將移師 J2（82 台）逢周日晚 7 點半 J2（82 台）播映，一連 12 集節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。歌手陣容鼎盛。12 位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、宋亞軒，張淇及毛阿敏以特邀歌手亮相。透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。