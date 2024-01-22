肥媽李鼎打大佬｜最高收穫六位數！揭祕賭城必勝祕技，遊遊退休計劃被KO

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的飲食節目《尚品花膠專門店呈獻：肥媽李鼎打大佬》，本周一至三晚 10 點半翡翠台播出最後三集。本周兩老除了繼續捉住游游痛腳玩針鋒相對大放笑彈，還繼續大派花生，萬勿錯過。