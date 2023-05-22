肥媽李鼎｜肥媽分享婆媳相處之道 游嘉欣驚爆生蠔似精子

由 Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，本周一至三晚 10 時 30 分翡翠台播映最後三集。今晚（22 日）播出一集，主題是「半邊仔女」，肥媽親授婆媳相處之道，而且字字珠璣，肥媽說：「最緊要鎖住佢個胃，你煮啲佢鍾意食嘅嘢，咁就一定冇問題。」肥媽指自己不會鬧新抱，她說：「自己個女同仔就鬧得，人哋個女唔鬧得。」更笑言當中竅妙與血緣有關。肥媽續指如果有東西想新抱改，她會透過兒子轉達，她說：「永遠唔會直接同個新抱講，一定唔可以。」