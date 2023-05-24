肥媽李鼎｜最後一集 肥媽感激林嶺東之 怨當年被屈過檔亞視收入大減！

由 Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，今晚 10 時 30 分翡翠台播映最後一集。今晚（24 日）一集，主題是「最多謝的人」，肥媽最想多謝的人是她的「恩人」林嶺東先生，她說：「嗰時我喺一間 Disco 唱歌，佢成日嚟聽我唱歌，佢覺得我把聲似黑人，之後叫泰迪羅賓作咗首黑人怨曲畀我唱，點知一唱，周街啲人叫我『嘥氣』，咁就入咗呢行。」肥媽分享與林嶺東先生的趣事，她說：「佢嗰時晚晚嚟好似返學咁，我每晚都會唱《We Are The World》，呢隻叫校歌，我就叫校長，嗰時好好玩，真係唔捨得。」